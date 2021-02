Meisjes stonden hun baby af en iedereen zweeg

Duizenden Nederlandse vrouwen stonden in de jaren vijftig tot tachtig, op aandringen van de omgeving, hun baby af ter adoptie. Veelal werden ze geïnstrueerd er nooit meer over te praten. ‘Ik denk dat het grootste deel van deze afstandsmoeders het verhaal nog altijd als geheim met zich meedraagt.’

Zutphen

‘Ze zeiden me dat het beter was als ik mijn baby niet zou zien, omdat het later makkelijker zou zijn als ik geen herinneringen aan mijn kindje zou hebben. Dus toen ik na alle pijn, iets nats en glibberigs tussen mijn benen voelde, hield ik braaf mijn ogen dicht’, vertelt Irene Hill in Afstandsmoeders.

‘Tot twee jaar geleden had ik nog nooit van afstandsmoeders gehoord’, zegt Don. ‘Natuurlijk kende ik het fenomeen adoptie, maar ik had geen idee dat het binnen Nederland op zo’n grote schaal gebeurde. En ook niet dat het in veel gevallen onvrijwillig was.’

Precieze cijfers ontbreken; onderzoekers schatten dat tussen 1956 en 1984 dertien- tot twintigduizend moeders in Nederland hun kindje afston..

