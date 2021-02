In 2020 zijn circa 250.000 bezoekers minder in de Domkerk in Utrecht geweest als gevolg van de coronacrisis. Dat betekent dat veel minder mensen kennis hebben kunnen maken met dit unieke middeleeuwse gebouw. Helaas zijn ook de inkomsten voor onderhoud en restauratie met ruim 200.000 euro gedaald. Hierdoor komen onderhoud en restauratie van dit markante monument in gevaar. Daarom toont de Domkerk online haar kunstschatten en vraagt Utrechters en alle liefhebbers van ons erfgoed om Vriend van de Domkerk te worden. Onder de noemer Domkerk Insight verschijnt er in de periode tussen carnaval en Pasen (17 februari tot 4 april) elk weekend op het YouTubekanaal van de Domkerk een aflevering van een serie van zeven mini-documentaires van ieder vi..

