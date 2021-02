Groningse kinderen Nune en Davit dreigen te worden uitgezet. ‘Ze zijn kinderen van onze gemeente’

Groningen

Nune (9) en Davit (7) zijn geboren en getogen in Groningen. Ze gaan net als ieder ander kind in Nederland naar school. Nune zit in groep 6, Davit in groep 3. Samen met hun ouders zijn ze lid van de vrijgemaakt-gereformeerde Oosterkerk. Toch besloot de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vlak voor Kerst dat de kinderen en hun ouders terug naar Armenië moeten.

De ouders van Nune en Davit zijn in 2011 naar Nederland gevlucht, omdat het voor hen niet meer veilig was in Armenië. De moeder was toen inmiddels al zeven maanden zwanger van Nune. In Nederland hebben ze meerdere asielaanvragen gedaan. Allemaal zijn ze afgewezen, met in 2016 de laatste uitspraak, die moest leiden tot uitzetting. Dit is echter niet gebeurd. H..

