Bouwen en bewaken

moet er veel meer en sneller gebouwd worden. Vooral voor starters en senioren zijn er geen betaalbare en passende huizen. Om het volgende kabinet een vliegende start te laten maken, hebben 34 organisaties (de woningcorporaties, gemeenten, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, makelaars etc.) hun Actieplan Wonen gepresenteerd. In tien jaar willen ze een miljoen huizen bouwen. Om dat te realiseren moet er meer uniforme, ‘industriële woningbouw’ mogelijk worden. Er zijn grootse uitbreidingswijken nodig; bouwen in de weilanden gaat nu eenmaal het snelst. De planvorming en procedures moeten sneller. En om dat allemaal met nationaal elan aan te pakken, moet er weer een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening komen.



want als al die partijen vanuit eigen belang blijven werken schiet het niet op. Welke politici er straks ook aan de formatietafel zitten, zonder de uitvoerders bereiken ze niks. Dat woningbouw een van de grootste opgaven voor het volgende kabinet is, daarover zullen ze het snel eens zijn. En in veel verkiezingsprogramma’s zitten meer en minder aardige ideetjes (pagina 4) - maar je hebt een baas van een minister nodig om het in gang te zetten. Dat zegt ook voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland, een van de tekenaars van dit akkoord.

Saillant: bij de formatie in 2..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .