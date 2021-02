De Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zijn getroffen door een cyberaanval. De onderwijsinstellingen, die computersystemen delen, zeggen ‘in het belang van het onderzoek’ niet om wat voor aanval het gaat. <

NS stelt snelle trein naar noorden en oosten uit

De NS heeft de snellere treinverbinding vanuit Breda en Rotterdam via Amsterdam naar Noord- en Oost-Nederland uitgesteld, omdat de levering van de nieuwe intercitytreinen (ICNG) deels is vertraagd. De nieuwe verbinding moest in 2023 in gebruik worden genomen, maar dat wordt door de coronacrisis nu niet eerder dan 2024. <

Lichaam van marinier terug naar Nederland

Het lichaam van een 42-jarige marinier die zaterdag in Noorwegen overleed, werd woensdag teruggevlogen naar Nederland. De marinier overleed volgens Defensie aan een acute hartstilstand. <

Meer reguliere zorg in ziekenhuizen mogelijk

De capaciteit van de ziekenhuizen om andere dan coronazorg te leveren is opnieuw gegroeid, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De landelijke operatiecapaciteit is met 70 procent iets hoger dan vorige week. Toen was nog 68 procent daarvan beschikbaar. Daarnaast geeft 75 procent van de ziekenhuizen aan de kritisch planbare zorg weer volledig te leveren. Vorige week was dat 71 procent. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 3416 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat is onder het gemiddelde van de afgelopen week. <

OM eist zes jaar cel en tbs voor verkrachting

De officier van justitie eist zes jaar cel en tbs met dwangverpleging tegen Keith Bakker (60). Justitie heeft de voormalige verslavingsgoeroe aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarig meisje dat hij hielp met haar eetstoornis. Volgens de officier ging ‘dokter Keith’ daarbij gewiekst en manipulatief te werk. Hij mag van justitie ook dertien jaar niet meer in de zorgverlening werken.<

Rover wil onderzoek naar sneller opstarten ov

Reizigersvereniging Rover wil dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat onderzoeken hoe het openbaar vervoer sneller volgens de dienstregeling kan worden hervat na een grote storing. De vereniging wil dat reizigers daardoor in de toekomst niet nog een keer te maken krijgen met het op grote schaal uitvallen van treinen, zoals bij de NS de afgelopen week het geval was door het winterweer. <

Minister: Turkije-nota NCTV voor de zomer af

Justitieminister Ferd Grapperhaus hoopt dat de analyse door terrorismebestrijder NCTV van de Turkse gemeenschap in Nederland ‘nog voor de zomer 2021’ is afgerond. Dat meldt hij aan de Tweede Kamer. Een concept-nota waarin de nationaal coördinator terrorisme en veiligheid grote zorgen uit over de islamiseringsstrategie van de Turkse president Erdogan lekte maandag uit, en zorgde voor grote onrust. <

Risiconiveau in twee regio’s omlaag

Doordat het aantal nieuwe coronagevallen daalt, is het risiconiveau in twee regio’s aangepast. IJsselland gaat van het vierde en hoogste niveau, ‘zeer ernstig’, naar het op een na laagste niveau, zorgelijk. In Gelderland-Midden geldt voortaan het derde niveau, ‘ernstig’. Het is de eerste aanpassing op de risicokaart op het Coronadashboard sinds 19 december. Voor de coronamaatregelen in IJsselland en Gelderland-Midden heeft de verandering nog geen gevolgen. <

Bijna 100-jarige prins Philip naar ziekenhuis

De 99-jarige Britse prins Philip, de echtgenoot van koningin Elizabeth, is dinsdagavond opgenomen in een ziekenhuis. Hij was onwel geworden en zijn arts stuurde hem naar het hospitaal King Edward VII. Hij blijft daar volgens Britse media enige dagen ter observatie. <

Britten besmetten bewust met coronavirus

Het Verenigd Koninkrijk heeft als eerste land ter wereld toestemming gegeven vrijwilligers met het coronavirus te besmetten om onderzoek te doen naar wat het virus bij een mens aanricht. Het gaat om maximaal negentig vrijwilligers in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Het onderzoek moet onder meer inzicht bieden in hoeveel virusdeeltjes nodig zijn om iemand te besmetten. Ook hopen onderzoekers meer zicht te krijgen op hoe het immuunsysteem reageert. <

Oversterfte in EU van 450.000 gemeld

Europese landen hebben een oversterfte van ongeveer 450.000 personen geregistreerd tussen maart en november vorig jaar, blijkt uit gegevens die dinsdag zijn vrijgegeven door de Europese Unie. Onderzoekers verzamelden maandelijkse data en vergeleken de sterfte met het gemiddelde van dezelfde periode in de jaren van 2016 tot en met 2019. <

Spionnen Noord-Korea van hacken beschuldigd

De Verenigde Staten beschuldigen drie spionnen uit het communistische Noord-Korea ervan omvangrijke cyberaanvallen gepleegd te hebben. Volgens het ministerie van Justitie konden de militaire inlichtingenfunctionarissen voor ruim 1,3 miljard dollar aan geld en cryptomunten stelen, bijvoorbeeld van banken in Azië, Mexico en Afrika. <

Tientallen doden in VS door winterweer

In de Verenigde Staten zijn zeker 21 doden gevallen als gevolg van het extreme winterweer dat met name het midden en het zuiden van het land heeft getroffen. In de staat Texas zitten miljoenen huishoudens zonder stroom, waarvan sommigen mogelijk ook nog de komende dagen. Een ongekende winterse storm raast sinds dinsdag over het zuidoosten van de Verenigde Staten. <

Overleg westerse landen over deal met Iran

Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten overleggen donderdag over de vraag of de nucleaire deal die in 2015 met Iran is gesloten nieuw leven kan worden ingeblazen. De overeenkomst is feitelijk een lege huls geworden sinds de VS zich in 2018 uit het internationale akkoord terugtrokken en nog strengere economische sancties tegen Iran afkondigden. Het akkoord was gericht op het indammen van de nucleaire ambities van Iran. <

VS betalen snel 200 miljoen dollar aan WHO

De Verenigde Staten betalen nog deze maand ruim 200 miljoen dollar aan de wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vorige regering onder president Trump had zich teruggetrokken uit de VN-organisatie omdat die in samenspraak met Peking nalatig en misleidend zou zijn geweest in de aanpak van de coronacrisis. De Verenigde Staten zijn goed voor 20 procent van de inkomsten van de wereldgezondheidsorganisatie. <

Zuid-Afrika start vaccinatiecampagne

In Zuid-Afrika is in een ziekenhuis in Kaapstad de nationale vaccinatiecampagne begonnen. Een verpleegster kreeg als eerste een vaccin van de firma Johnson & Johnson toegediend. De start van het inentingsprogramma werd vertraagd omdat de autoriteiten eerder op de valreep afzagen van het gebruik van de ingeslagen vaccins gemaakt door de Universiteit van Oxford en de farmaceut AstraZeneca. <

Vakbonden akkoord met nieuwe cao NS

Vakbonden FNV, VVMC, CNV en VHS hebben ingestemd met de nieuwe cao voor personeel van spoorwegbedrijf NS. Onder de NS-cao vallen ongeveer 17.000 mensen. De nieuwe cao gaat, met terugwerkende kracht, in per 1 april 2020 en loopt tot 1 juli 2022. De lonen gaan in drie stappen omhoog. <

‘Saudi-Arabië gaat olieproductie verhogen’

Saudi-Arabië is van plan om binnenkort de olieproductie te gaan verhogen, nadat de grootste olie-exporteur ter wereld eerder dit jaar nog besloot vrijwillig veel minder olie op te pompen om zo de prijzen te stutten. Dat zeggen bronnen tegen zakenkrant The Wall Street Journal. In maart vindt nieuw overleg plaats tussen oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland. Dan zouden de Saudi’s willen aankondigen dat ze vanaf april weer meer willen gaan oppompen nu de olieprijzen weer aantrekken. <

Opnieuw harde klap voor bierbrouwers

De coronamaatregelen, en dan met name de sluiting van de horeca, blijven Nederlandse bierbrouwers parten spelen. In de eerste maand van 2021 daalde de bierverkoop met 30 procent op jaarbasis. Daarmee is volgens de Nederlandse Brouwers sprake van de op twee na slechtste maand sinds de eerste lockdown in maart 2020. <

‘Minder diefstal van cryptomunten in 2020’

De diefstal van cryptomunten zoals bitcoins door hackers, fraudeurs en internetcriminelen lag vorig jaar beduidend lager dan in 2019, onder meer geholpen door strengere beveiligingsmaatregelen. Dat stelt onderzoeksblog Finaria.it, dat veel onderzoek doet naar de financiële markten. Volgens de onderzoekers werd vorig jaar voor een bedrag van 1,9 miljard dollar aan digitale valuta buitgemaakt. Dat was 4,5 miljard dollar in 2019 en 1,7 miljard dollar in 2018. <

Daling huurinkomsten eigenaar Hoog Catharijne

Het Franse vastgoedbedrijf Klépierre, in Nederland onder meer eigenaar van de grote winkelcentra Hoog Catharijne in Utrecht en Alexandrium in Rotterdam, heeft in 2020 aanzienlijk minder huurinkomsten ontvangen van huurders die vanwege de coronacrisis en de lockdowns winkels moesten sluiten. Om winkeliers te steunen werden bijvoorbeeld huurbetalingen uitgesteld. De huurinkomsten gingen met ruim een kwart omlaag tot iets meer dan 846 miljoen euro, vergeleken met 2019. <

Alle personenauto’s Ford in 2030 elektrisch

Automaker Ford wil in 2030 alleen nog maar volledig elektrische personenauto's verkopen in Europa. Vier jaar eerder willen de Amerikanen al geen personenauto's meer verkopen die volledig op fossiele brandstoffen rijden. Dan moet het hele assortiment uit plug-in hybrides en elektrische auto's bestaan. <

Helft minder transfers in januari door coronacrisis

In de transferperiode in januari hebben voetbalclubs wereldwijd ongeveer de helft uitgegeven vergeleken met een jaar eerder. Volgens de overkoepelende instantie FIFA is dit geheel te wijten aan de financiële impact van de coronacrisis. Het ging deze keer om een bedrag van bijna 500 miljoen euro. <

Israël biedt UEFA EK aan mét publiek

Israël heeft de UEFA aangeboden om komende zomer ten minste een deel van de Europese titelstrijd voetbal te organiseren. Het land biedt zich aan als alternatief, als het elders wegens de pandemie nog niet mogelijk is met publiek te spelen. Israël verwacht probleemloos fans op de tribunes toe te kunnen laten, omdat een groot deel van de bevolking inmiddels al is gevaccineerd tegen het coronavirus. <