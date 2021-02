Huren in sociale sector bevroren

De huren van woningen in de sociale huursector gaan dit jaar niet omhoog. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft dat besloten naar aanleiding van een wens van de Tweede Kamer, schrijft ze in een brief aan zowel de Eerste als Tweede Kamer.

Den Haag

Woningen in de sociale sector hebben een maximale kale huurprijs van bijna 740 euro per maand. Het gaat niet alleen om huren van woningcorporaties maar ook om particuliere verhuurders en bedrijven, dus ook om kamers en bijvoorbeeld woonwagens. De maatregel zal de huurder, afhankelijk van de hoogte van de huur, gemiddeld 6 euro per maand schelen, schrijft de minister. Alleen na verduurzaming van de woning mag een verhuurder meer huur vragen.

Eerder bepaalde het kabinet dat de jaarlijkse sociale huurverhoging beperkt wordt tot inflatie plus 1 procent. Veel partijen vonden dit nog te hoog, omdat de stijging dan alsnog op 3,5 procent kan uitkomen.

De bevriezing zal de woningcorporaties naar schatting 180 miljoen euro kosten en de andere verhuurders mogelijk 85 miljoen euro. Gevolg is dat de corporaties minder geld overhouden om te investeren in nieuwbouw, omgerekend circa 15.000 nieuwbouwwoningen. De minister zal daarom voor de corporaties de zogeheten verhuurderheffing, een jaarlijkse belasting, verlagen. De Tweede Kamer steunde onlangs een motie van de SP om de sociale huren dit jaar te bevriezen. Een meerderheid in de Eerste Kamer had vorig jaar al aangedrongen op een bevriezing van de huur in de sociale sector in 2020. De gedachte daarachter was dat mensen financieel in de problemen konden komen door de coronacrisis. <