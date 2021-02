Bedrijven mogen door corona belastingen uitstellen, maar bezwijken straks onder belastingschulden

Begin dit jaar was hadden bedrijven in totaal voor 13,2 miljard euro aan belastingschuld openstaan bij de Belastingdienst. Dat bedrag is sindsdien alleen maar verder opgelopen, blijkt uit het onderzoek van adviesbureau PWC en Universiteit Leiden.

Den Haag

Dat staat in de woensdag verschenen Bijzonder Beheer Barometer van adviesbureau PWC en de Universiteit Leiden.

Door de overheidssteun is het aantal faillissementen van bedrijven tot nu toe laag. Maar het niet kunnen terugbetalen van belastingschulden wordt komende maanden de belangrijkste reden waarom bedrijven in financiële problemen komen, aldus een panel van 122 deskundigen die zich bezighouden met bedrijven in zwaar weer, zoals bankiers, adviseurs en advocaten. Dat zal eind dit jaar tot een piek in het aantal faillissementen gaan leiden, verwachten zij.

Begin dit jaar was hadden bedrijven in totaal voor 13,2 miljard euro aan belastingschuld openstaan bij de Belastingdienst. Dat bedrag is sindsdien alleen ma..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .