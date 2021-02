Populaire avocado kan duurzamer

De avocado is razend populair in Nederland: er worden bijna vier keer zo veel avocado’s gegeten als dertien jaar geleden. Nederland groeit bovendien uit tot de Europese toegangspoort voor avocado’s, maar duurzaam is het niet. ‘Avocado’s zijn echte waterslurpers.’

Amersfoort

Gemiddeld eten we in Nederland twaalf avocado’s per persoon per jaar, zo’n 2,2 kilo per persoon, bleek deze week uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vier keer zo veel als in 2008. En volgens een recent consumentenonderzoek van groente- en fruitimporteur Nature’s Pride zou die consumptie nog hoger liggen: op 3,3 kilo per persoon per jaar. ‘Avocado’s zijn populair omdat ze gezonde vetten bevatten en goed vullen’, zegt Eric van Arendonk, medewerker van Nature’s Pride. ‘Het is een fruitsoort die je als groente kunt eten, terwijl veel andere groentes en fruit vetarm zijn. Dat geeft hem een uitzonderingspositie. Daarnaast ziet een avocado er smakelijk uit en ..

