Aantal besmettingen daalt niet, ook meer ziekenhuisopnamen

Amsterdam

Afgelopen week zijn gemiddeld 3581 Nederlanders per dag positief getest, vorige week dinsdag waren dit er gemiddeld 3500. Vorige week daalde het aantal gemelde besmettingen nog met 14 procent. De cijfers geven een wat diffuus beeld, doordat minder mensen zich konden laten testen vanwege het winterse weer. Dat het aantal meldingen stijgt terwijl minder mensen zijn getest, is geen gunstig teken. Niet alleen neemt het aantal gemelde besmettingen toe, het percentage positieve testen stijgt ook. Van de testen waarvan de uitslag inmiddels bekend is, bleek 11,5 procent positief, de week daarvoor was dit 10,7 procent. De afgelopen week lieten 190.188 personen zich testen, zo’n vijfduizend minder dan de week daarvoor.

Niet alleen de..

