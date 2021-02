Britse variant vlakt wat af, maar mutanten rukken op

Amsterdam

Niet driekwart, maar ongeveer twee derde van de besmettingen wordt nu wellicht door de variant veroorzaakt. Het RIVM signaleert echter ook een nieuw probleem: een opmars van mutanten die ‘onzichtbaarder’ zijn voor vaccins en het immuunsysteem.

Zo blijkt in de regio’s Noord-Brabant, Utrecht en Amsterdam de ‘Zuid-Afrikaanse’ mutant rond te gaan, een variant waarop vaccins minder greep lijken te hebben. In Utrecht is een ‘variant van de Britse variant’ aangetroffen, die naar het zich laat aanzien dezelfde trucs in huis heeft als de Zuid-Afrikaanse variant. En in de GGD-regio’s Rijnmond en Limburg-Noord vond het RIVM een nieuwe, ook in Denemarken aangetroffen variant, die deels dezelfde..

