Demissionair premier Mark Rutte heeft dinsdagavond alle kinderen van Nederland bedankt omdat zij volhouden in deze moeilijke coronaperiode. Hij deed dit tijdens een speciale coronapersconferentie van het Jeugdjournaal. ‘Ik realiseer mij dat corona jullie leven volledig op de kop heeft gezet, alles is anders dan normaal', aldus Rutte. <

beeld anp

Lichaam vermiste Ichelle uit Zeeland gevonden

Het lichaam dat de politie dinsdag bij een zoekactie aantrof in een kanaal bij het Zeeuwse Sluis is van de vermiste Ichelle van de Velde (29) uit Oostburg. Dat heeft de politie bekendgemaakt. De vrouw werd sinds 15 december vermist. Sinds vorige week zit een 44-jarige vrouw uit Aardenburg vast die wordt verdacht van moord. <

Leidse Janssen vraagt om goedkeuring vaccin

Het farmaceutische bedrijf Janssen uit Leiden wil zijn coronavaccin op de markt brengen. Het heeft een voorwaardelijke toelating aangevraagd. Dat laat de Europese toezichthouder, het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) weten. Als dat bureau een positief oordeel geeft, is het aan de Europese Commissie om het middel toe te laten. <

CBR begint volgende week met examens

Om de achterstanden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) weg te werken wordt vanaf volgende week maandag weer gestart met de praktijkexamens voor het motor- en brommerrijbewijs. Dat heeft algemeen directeur Alexander Pechtold van het CBR meegedeeld. 600.000 examens werden vanwege corona uitgesteld. <

Twee nieuwe arrestaties in zaak teststraat Urk

Een 16-jarige jongen uit Emmeloord en een man van 20 jaar uit Urk zijn dinsdagmorgen opgepakt op verdenking van brandstichting in een GGD-teststraat in Urk. Eerder is daarvoor al een 21-jarige man uit Emmeloord aangehouden, die inmiddels weer op vrije voeten is. Het onderzoek naar de brandstichting gaat nog door, aldus de politie dinsdag. <

beeld anp

Ongemak bij partijen over debatten half maart

Politieke partijen voelen ongemak bij het idee dat op verkiezingsdagen nog debatten en opiniepeilingen zijn, zeggen ze tegen BNR. Dit jaar gaan de stembussen al op 15 en 16 maart open om kwetsbare groepen gespreid te laten stemmen, maar op die dagen worden er ook nog debatten gehouden. De partijen zouden vrezen dat het tijdens het stemmen kan lijken alsof een bepaalde partij het ineens heel goed doet, wat het stemgedrag zou beïnvloeden van de mensen die hun stem nog moeten uitbrengen. <

Vermoedelijk Britse soldaten in graf Vianen

Het massagraf in Vianen dat vorig jaar november werd ontdekt, bevat vermoedelijk de lichamen van Britse soldaten uit de Eerste Coalitieoorlog (1792 tot 1797). Onderzoekers hebben dit ontdekt met behulp van sporen op de gevonden skeletten en krantenarchieven uit de tijd van deze oorlog, meldde de gemeente Vijfheerenlanden dinsdag. <

18 jaar cel en tbs voor kerstmoord in Hengelo

De rechtbank in Almelo heeft dinsdag een 27-jarige man uit Hengelo veroordeeld tot achttien jaar cel plus tbs met dwangverpleging wegens moord op een jonge vrouw in de kerstnacht van 2019 in Hengelo. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. Voor de rechtbank staat vast dat Willem V. in de nacht van 24 op 25 december 2019 de 27-jarige Chantal de Vries uit Almelo ‘opzettelijk en op gruwelijke wijze’ om het leven heeft gebracht. <

Hof beslist 20 april over uitspraak treinkaping

Het hof in Den Haag beslist op 20 april wanneer er uitspraak komt in de al jaren slepende kwestie rond de treinkaping bij de Punt in 1977. Dat zei de voorzitter dinsdag aan het einde van de zitting. Ook wordt dan bekeken of de uitspraak mondeling, met publiek, kan plaatsvinden. Of zoals maandag en dinsdag het geval was met slechts weinig aanwezigen en via een livestream in verband met de huidige coronacrisis. <

Wageningen University zoekt gedode muggen

Wie een mug doodslaat, kan die sinds dinsdag opsturen naar de muggenspecialisten van Wageningen University. De wetenschappers willen weten welke steekmuggen overlast veroorzaken in de winter, waar ze vooral voorkomen, bij welke andere dieren de muggen bloed drinken en of deze steekmuggen ziekteverwekkers bij zich hebben. <

Minder mensen mijden zorg om de kosten

Minder mensen zien af van zorg om de kosten. In 2016 meed 16 procent van de bevolking minstens één vorm van zorg vanwege de kosten, vorig jaar was dat nog 7 procent. Dat stelt onderzoeksinstituut Nivel op basis van informatie vanuit het eigen Consumentenpanel Gezondheidszorg. <

Siciliaans vliegveld dicht door uitbarsting Etna

Door een uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië is het vliegveld van Catania gesloten. De vulkaan braakt lava en rook uit een vrij nieuwe krater. De Etna is de grootste actieve vulkaan in Europa. Het vliegveld van Catania ligt zestig kilometer ten zuiden van de berg. Erupties komen wel vaker voor. Ruim twee jaar geleden richtte een uitbarsting gevolgd door een aardbeving veel schade aan. <

beeld anp

Frans parlement wil aanpak radicale islam

Een ruime meerderheid van het Franse parlement is akkoord met een stevigere aanpak van de radicale islam, die door de minister van Binnenlandse Zaken een ziekte wordt genoemd. Ondanks kritiek van links en rechts, en na lang debatteren, stemden de meeste afgevaardigden voor het wetsvoorstel van de Franse regering. Volgens Parijs tasten de extreme moslimgemeenschappen de eenheid van het land aan. <

Aanklagers Aleksej Navalny eisen boete

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny staat weer voor de rechter in een zaak die draait om beledigingen aan het adres van een oorlogsveteraan. Volgens de aanklagers moet hij een boete van omgerekend 10.700 euro krijgen. Op Twitter heeft Navalny ooit uitgehaald naar een veteraan die in een propagandafilmpje voorkwam. Hij noemde de mensen in het filmpje verraders en corrupte kruipers voor het regime. De uitspraak in de zaak wordt 20 februari verwacht. In Rusland hebben veteranen uit de Tweede Wereldoorlog een bijna onaantastbare status. <

Oud-parlementariër krijgt 27 jaar cel

Het Belgische oud-parlementslid en oud-burgemeester Christian Van Eyken is in hoger beroep veroordeeld tot 27 jaar gevangenisstraf voor de moord in 2014 op de ex-man van zijn voormalige politiek medewerkster en sinds 2018 echtgenote Sylvia B. Ook B. kreeg vier jaar meer opgelegd dan in 2019, toen de rechtbank bewezen achtte dat het stel samen haar ex-echtgenoot Marc Dellea om het leven heeft gebracht. <

VS protesteren tegen Houthi-offensief Jemen

De Houthi-rebellen in Jemen moeten direct hun offensief bij de stad Marib staken, eist de Amerikaanse regering. De beweging moet meehelpen aan internationale inspanningen voor een politieke oplossing voor het conflict, stelt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Marib is het laatste bolwerk waar de internationaal erkende regering van Jemen nog standhoudt. <

Rechtszaak tegen Trump voor samenzwering

Tegen de voormalige Amerikaanse president Trump is een civiele rechtszaak aangespannen wegens samenzwering. De voorzitter van een commissie van het Amerikaanse parlement wil dat Trump wordt vervolgd omdat Trump-aanhangers het parlementsgebouw Capitool hebben bestormd. <

Iran: niet betrokken bij aanval op vliegveld

Iran ontkent dat het iets te maken heeft met de beschieting van een vliegveld in het noorden van buurland Irak. Daar viel een dode en er raakten meerdere mensen gewond. Nederlandse militairen in het gebied, die de luchthaven in Erbil beveiligen, bleven ongedeerd. <

Zelfstandige Belgische supers boos op AH

De Belgische zelfstandige supermarkten zijn boos over een actie van Albert Heijn. Belangenorganisatie Buurtsuper.be wil dat minister van Economie Pierre-Yves Dermagne een onderzoek instelt naar de mogelijke overtreding door de Nederlandse grootgrutter van het verbod in België op de verkoop met verlies. Het gaat om een actie waarbij de consument bij de aankoop van bepaalde producten gratis groenten of fruit zoals bananen, tomaten en avocado’s kan krijgen. <

beeld anp

Directeur de Volksbank vangt bot bij rechter

De Volksbank, het financiële concern achter merken als SNS en RegioBank, hoeft de vorig jaar ontslagen financieel directeur Pieter Veuger niet langer loon door te betalen. De ex-bestuurder probeerde zijn ontslag aan te vechten bij de rechter, maar de rechtbank in Utrecht heeft vrijwel al zijn vorderingen afgewezen. <

Vijlbrief wil actie voor ‘toeval-Amerikanen’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) wil een structurele oplossing voor ‘toeval-Amerikanen' in de Europese Unie. Hij heeft de EU-ministers van Financiën opgeroepen gezamenlijk actie te nemen om tot afspraken te komen met de Verenigde Staten. Deze EU-burgers, die bijvoorbeeld door geboorte ook automatisch Amerikaan zijn maar verder geen banden hebben met de VS, stuiten op allerlei problemen met bank- en belastingzaken in eigen land. <

Klanten Hema kunnen ‘stukjes Hema’ kopen

Mensen die Hema een warm hart toedragen, kunnen binnenkort ‘stukjes Hema' kopen. Ze krijgen dan een certificaat met een winstafhankelijk rendement. Ook mogen ze waarschijnlijk in enigerlei vorm meepraten over bijvoorbeeld de duurzaamheidsstrategie of het assortiment van de winkelketen. Dat heeft PvdA-senator Mei Li Vos laten weten aan het ANP. Zij is een van de initiatiefnemers achter het burgerinitiatief KoopDeHEMA, dat vorig jaar nog probeerde Hema over te nemen. <

beeld anp

SNS moet klant betalen voor extra verblijfkosten

SNS Reisverzekering moet een klant toch een vergoeding geven voor tien dagen extra verblijf op zijn reisbestemming, omdat zijn terugvlucht vanwege coronamaatregelen werd geannuleerd. Dat heeft het financiële klachteninstituut Kifid bepaald. De vergoeding komt neer op een bedrag van ruim 650 euro. <

Modehotspots lopen miljoenen mis door crisis

‘s Werelds grootste modehotspots als Milaan, Parijs, Londen en New York worden financieel hard geraakt doordat de traditionele modeshows dit kwartaal vanwege de coronacrisis fysiek niet doorgaan. Daardoor worden de steden ook niet overspoeld door de duizenden bestuurders uit de fashionindustrie, modellen, beroemdheden en influencers die doorgaans tussen de ‘style-hoofdsteden' hoppen. De vier steden lopen naar schatting honderden miljoenen euro's aan inkomsten mis. <