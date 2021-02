Vonnis agent Henriquez blijft staan

De veroordeling van een van de agenten die betrokken was bij de arrestatie van Mitch Henriquez, kan in stand blijven.

Den Haag

Dat oordeelde de Hoge Raad dinsdag. De agent die verantwoordelijk wordt gehouden voor de volgens het gerechtshof dodelijke nekklem, kreeg in 2019 in hoger beroep een half jaar voorwaardelijke celstraf opgelegd. Hij ging in cassatie tegen deze uitspraak. De andere agent werd vrijgesproken.

De agent heeft altijd ontkend dat de dood van Henriquez door zijn handelen komt. Ook meent hij dat zijn optreden niet onrechtmatig was en bij de uitvoering van zijn politietaak hoort. De Hoge Raad is het met het oordeel van het hof eens dat de agent te lang de nekklem heeft ingezet en daarmee ‘niet proportioneel’ heeft gehandeld. Tegen de beslissing van de Hoge Raad is geen beroep mogelijk.

De 42-jarige Henriquez overleed in juni 2015 na zijn arrestatie tijdens een Haags muziekfestival. Hij werd hardhandig aangepakt door de politie nadat hij had geroepen dat hij een wapen bij zich had, en daarbij naar zijn kruis wees. Na de arrestatie van de Arubaanse man was het tijdenlang onrustig in de Haagse Schilderswijk. De agenten bleven zowel in de rechtbank als bij het hof anoniem. <