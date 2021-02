Burgemeesters geven versoepelingenadvies

Utrecht

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad adviseren deze week het kabinet over de versoepeling van coronamaatregelen. Daarvoor heeft het kabinet al een routekaart opgesteld, maar volgens de voorzitters van de veiligheidsregio's kan die kaart op punten anders. Daardoor zijn de maatregelen in de praktijk makkelijker uitvoerbaar. Volgens voorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen, leven er in heel Nederland bruikbare ideeën. ‘Tussen open en dicht zit bijvoorbeeld ook nog een tussenweg', zegt hij. Op 2 maart beslist Den Haag of en welke van de huidige strenge maatregelen worden verlengd of niet. Demissionair minister Grapperhaus is blij met de inbreng van de burgemeesters. <