Houtkachels zijn plots grootste fijnstofbron

Den Haag

De nieuwe cijfers onderstrepen dat houtstook in woonhuizen, naast bijvoorbeeld verkeer, industrie en landbouw, een voorname bron van luchtvervuiling is. Het CBS schat dat er in 2018 ongeveer een miljoen houtgestookte installaties in gebruik waren, en dat daarin ruwweg een miljard kilogram hout is verstookt. Door de nieuwe manier van rekenen is de bijdrage van houtstook aan de fijnstofuitstoot (deeltjes kleiner dan 2,5 micrometer) iets groter dan die van het wegverkeer, zegt Margreet van Zanten, hoofd emissieregistratie bij het onderzoeksinstituut. Daarbij kijkt ze niet alleen naar auto-uitlaten, maar ook naar slijtage aan banden en remmen. Overigens zijn er meer luchtvervuilende stoffen: zo is het verkeer een veel grotere uitstot..

