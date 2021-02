Wat vroeger normaal was, is nu code rood

Amsterdam

Zondag, en de voorgaande dagen, stelden velen in Nederland zich welbewust bloot aan het risico van – op zijn minst – een nat pak door een ijsvloer te betreden die daar eigenlijk te dun voor was. Het tarten van het lot is een vast onderdeel geworden van de ijspret. En ijspret – zoals het hier wordt beleefd – is een bij uitstek Nederlands fenomeen. In Duitsland wordt schaatsen op natuurijs ontmoedigd onder omstandigheden die in Nederland voor ideaal doorgaan.

Maar bij de nadering van de ijzel die een einde zou maken aan vier dagen wintervertier was het uit met de bravoure en de doodsverachting. Het KNMI gaf, na de voorgeschreven consultatie van diverse ‘maatschappelijke partijen’, voor de tweede ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .