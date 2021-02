Virusuitbraak kost leven hartpatiënten

Eindhoven

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven zijn vijf patiënten overleden die de Britse variant van het coronavirus hadden opgelopen. Dat gebeurde op de afdeling cardiothoracale chirurgie. Door een uitbraak van het virus op de afdeling raakten dertien patiënten besmet. Twee patiënten zijn overleden door de combinatie van een hart-longoperatie en het coronavirus. Bij de drie andere patiënten verwacht het Eindhovense ziekenhuis dat het coronavirus geen rol heeft gespeeld bij het overlijden. Het ziekenhuis heeft extra maatregelen getroffen om zo veel mogelijk zorg te laten doorgaan. De afdeling cardiothoracale chirurgie is gesplitst in twee compartimenten. <