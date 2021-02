Den Haag

Het is er minder fraai aan toegegaan dan altijd is voorgespiegeld, zeggen advocaten van de nabestaanden van twee bij de gijzeling omgekomen treinkapers. ‘De staat probeert de feiten toe te dekken en als er dan toch informatie naar buiten moeten komen, gebeurt dat slechts beperkt en probeert de staat het naar eigen hand te zetten', aldus advocaat Brechtje Vossenberg. Maandag is in het hof in Den Haag de slepende kwestie hervat. Nabestaanden van treinkapers hebben een civiele procedure aangespannen tegen de Nederlandse staat, deze loopt inmiddels in hoger beroep. Negen Molukkers kaapten een trein met meer dan vijftig inzittenden bij De Punt in Drenthe. Op 11 juni 1977 maakten mariniers en de luchtmacht met geweld een einde aan de treinkaping. Volgens de familie van twee treinkapers werden zij van dichtbij geëxecuteerd en hadden zij geen schijn van kans. <