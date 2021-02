Henk Angenent, de winnaar van de laatste editie van de Elfstedentocht in 1997, heeft zondag een groot deel van de ‘Tocht der Tochten' opnieuw gereden. Hij was om 08.00 uur vanaf de Zwette vertrokken met onder anderen zanger Syb van der Ploeg. Bij Bolsward stapten ze in de auto en sloegen vervolgens Harlingen en Franeker over, omdat de kwaliteit van het ijs daar niet goed genoeg was. Rond 18.00 uur finishten ze op de Bonkevaart in Leeuwarden.