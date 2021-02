Amsterdam

De zesde J.M.A. Biesheuvelprijs voor de beste Nederlandstalige korteverhalenbundel is in de wacht gesleept door Mensje van Keulen met haar bundel Ik moet u echt iets zeggen. ‘Een nieuw kroonjuweel in het oeuvre van de koningin van de vorm', aldus de jury. Ze kreeg zondagmiddag 8774 euro, een bedrag geheel bijeengebracht via crowdfunding. <