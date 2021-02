Advocaat na aanslag: ik krijg geen rugdekking

Advocaat en curator Philippe Schol, die in 2019 ternauwernood een moordaanslag overleefde, is teleurgesteld over de manier waarop justitie daarna met zijn beveiliging is omgegaan.

Hilversum

De raadsman doet daarover zijn beklag in een interview met EenVandaag. ‘Ik ruim de rotzooi op van de bv Nederland. Als er dan wat gebeurt, verwacht je rugdekking maar die krijg je niet. Behalve als je aandringt. Het hele beveiligingsaspect vind ik dramatisch.’

Het is voor het eerst dat Schol zich publiekelijk uitlaat over wat hem is overkomen en welke gevolgen dat heeft gehad. De aanslag was nog geen twee maanden nadat in Amsterdam advocaat Derk Wiersum was vermoord. Dat veroorzaakte een aardschok in justitieel Nederland.

Schol liet op 6 november 2019 zijn hond uit bij zijn huis in het Duitse Gronau, net over de grens bij Enschede, waar hij kantoor houdt. Hij werd beschoten vanuit een auto en raakte levensgevaarlijk gewond. Twee mogelijke daders zitten momenteel vast. Een eventuele opdrachtgever is volgens Schol nog niet opgepakt.

Tegen EenVandaag zegt Schol dat hij meteen wist dat de moordpoging met zijn werk te maken had. Hij was in de periode daarvoor onder meer door de Duitse politie gewaarschuwd dat er een concrete dreiging voor zijn leven bestond.

De waarschuwing kwam van de autoriteiten in Nederland, zegt Schol. ‘Wat de dreiging dan precies inhield, kreeg ik niet te horen. Dat was vertrouwelijk. Bij navraag bij de Nederlandse autoriteiten werd mij kenbaar gemaakt dat ik mij geen zorgen hoefde te maken; veiligheidsmaatregelen waren niet nodig.’

Na de aanslag deden verhalen de ronde dat een faillissement van een sportschool in Hengelo de achtergrond was. Schol wil daar verder niet op ingaan. ‘Die puntjes mogen anderen verbinden, het is nog onderwerp van rechercheonderzoek.’

boos

Schol zegt in het interview dat hij direct te horen kreeg dat hij zijn eigen beveiliging moest regelen. ‘Ik vind dat ik dezelfde rugdekking moet krijgen als een rechter of een officier van justitie, wanneer je wordt geconfronteerd met een moordaanslag. Ik verricht een maatschappelijke taak en dan is de boodschap, red u zichzelf maar. Dan word je boos.'

Schol zegt nog veel last te hebben van de ingrijpende gebeurtenis, zowel geestelijk als lichamelijk. <