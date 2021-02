Schaatsgebieden overvol op laatste ijsdagen

Schaatsen in de Leidse binnenstad. Er wordt geschaatst van brug tot brug, want het ijs onder de bruggen is verre van betrouwbaar.

Amersfoort

In sommige gemeenten werd het zo druk, dat wegen werden afgesloten. Bijvoorbeeld de doorgaande weg N518 richting Zuiderwoude en Marken. Veel mensen wilden daar schaatsen bij de Gouwzee, maar het was er te druk en het risico bestond dat de hulpdiensten er niet meer door konden, aldus de Noord-Hollandse gemeente Waterland.

‘Dit hebben we sinds 2012 niet meer meegemaakt.'

Het was ook te druk bij de schaatsgebieden in Stichtse Vecht. Bij Breukelen werd de rotonde afgesloten. Het dorp bleef toegankelijk voor hulpdiensten, bewoners en leveranciers, zei de gemeente. De gemeente Eemnes liet weten dat de parkeerplaats bij het Stichtse Strand vol was. Mensen die toch komen, lopen het risico dat hun auto wordt weggesleept, aldus de gemeente.

Drukte zorgde er ook voor dat niet iedereen zich aan de coronamaatregelen hield. De politie en boa’s deelden boetes uit bij het natuurgebied Botshol bij de gemeente De Ronde Venen (Utrecht). In Alphen aan den Rijn werd mensen gevraagd niet meer naar de Treinweg te komen om te schaatsen. Volgens de gemeente konden de coronaregels niet worden gewaarborgd. Verkeersregelaars werden ingezet om mensen op de N231 terug te sturen. In Eindhoven kwamen te veel mensen bij de Karpendonkse Plas. De gemeente vroeg bezoekers om op een andere plek te schaatsen. Ook in Leeuwarden bij de Bonkevaart, de finishplek van de Elfstedentocht, was de weg afgesloten. De gemeente vroeg bezoekers ruimte te houden voor de hulpdiensten.

De gemeente Amsterdam riep inwoners vrijdag al op om zo veel mogelijk in de eigen wijk te gaan schaatsen, om drukte en daarmee de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een groep van dertig man waagde zich het afgelopen weekend toch op het ijs op de Prinsengracht, ondanks dat de gemeente had gewaarschuwd dat het ijs op de grachten vaak nog onbetrouwbaar is. Een vrouw zakte daar door het ijs. Ze kon door omstanders worden gered. Eerder kreeg een man een boete, omdat hij met zijn bootje het laagje ijs op de Prinsengracht in Amsterdam kapotmaakte. De man heeft echter geen bekeuring gekregen voor het vernielen van het ijs, maar omdat hij tegen de richting in voer, aldus de politie.

schaatsongelukken

Door schaatsongelukken in heel Nederland werd het twee keer zo druk op de spoedeisende hulp als op een doorsnee zaterdag in deze coronaperiode. Polsbreuken, enkelkwetsuren en gebroken heupen voerden de boventoon op de eerste dag dat Nederland massaal het ijs op ging, meldt aankomend voorzitter David Baden van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen. Ook was er veel hoofdletsel. ‘Gelukkig heeft de toestroom niet geleid tot een extra druk op de ziekenhuisbedden', aldus Baden. ‘De meeste slachtoffers van schaatsongelukken konden na behandeling weer naar huis.’

In één ziekenhuis was het even zo druk dat het gips opraakte. Daarom moest een nieuwe voorraad ijlings uit een centraal magazijn worden gehaald. Volgens Baden waren de ziekenhuizen goed voorbereid op de drukte; er was extra personeel opgeroepen om de verwachte toestroom aan te kunnen. ‘Dit hebben we sinds 2012 niet meer meegemaakt.' Maar nu lijkt het gedaan met de barre, winterse omstandigheden. Volgens Weer.nl zet vandaag de dooi in, maar blijft er nog wel kans op gladheid. <

schaatsen op de grachten, maar geen elfstegentocht in Leiden

Maarten Boersema Afgelopen weekend werd er op de grachten in het centrum van Leiden volop geschaatst. Met bijna 'oud-Hollandse' taferelen als resultaat. Trapgevels, een kleine laagje sneeuw op de straat, ijs en schaatsers. De meesters van weleer hadden er in de geboortestad van Rembrandt mooie schilderijen van kunnen maken. De gemeente Leiden werkte zelf mee aan de totstandkoming van een ijsvloer in de grachten door begin vorige week een vaarverbod af te kondigen. De Leidse burgemeester Lenferink stelde een deel van de openbare wateren in de binnenstad van Leiden vast als openbare ijsbaan. Ook werden er door de gemeente schotten geplaatst in de gracht nabij een energiecentrale aan de rand van het centrum, zodat warm water de stad uit geloodst wordt en niet de stad in stroomt. Begin vorige week werd nog even gedroomd van de 5e editie van de zogeheten elfstegentocht over de grachten door de binnenstad van Leiden. De organisatie van deze tocht zocht tegen beter weten in contact met de gemeente. 'Maar, zoals natuurlijk verwacht zijn er op dit moment door de coronamaatregelen geen evenementen toegestaan.' Zo schrijven ze op hun website. Als die toestemming wel zou zijn gekomen, dan was het ook niet doorgegaan, want van een betrouwbare ijsvloer in heel het centrum was afgelopen weekend geen sprake. Laat staan dat je onder bruggen door zou kunnen schaatsen. De gemeente waarschuwde dat het ijs op de grachten nog verre van betrouwbaar was. Toch waagden vele Leidenaren zich op het ijs om van brug tot brug te schaatsen. 'Begrijpelijk dat zovelen het ijs op gaan, want dit zou zomaar historisch kunnen zijn', zei een toeschouwer op de kade bij het Rapenburg, terwijl hij foto's maakte van het ijsplezier.