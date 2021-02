'Als de overheid roept, doe je mee aan zo'n test'

Bunschoten

‘Eén huishouden per vak’, is te lezen in de uitgestorven tent voor de Immanuelkerk die dient als wachtruimte. Geen lange rijen vandaag. De vrijgemaakte kerk is een van de vijf testlocaties waar op deze zonnige ijskoude vrijdag zo’n 130 Bunschoters een wattenstaaf in keel en neus krijgen.

De gemeente Bunschoten-Spakenburg doet mee aan de ‘onderzoekspilot Grootschalig testen’, waarbij inwoners zich onbeperkt vaak mogen laten testen. De pilot vindt gelijktijdig plaats in Dronten en het Rotterdamse stadsdeel Charlois. De coronatester manoeuvreert een wattenstaaf in mijn neus. Een paar seconden later is die kwelling voorbij. Het was mijn vierde test in korte tijd. Mijn vrouw ontving drie weken geleden een bericht van de app ‘CoronaMelder’. Ze was langer dan vijftien minuten in de buurt geweest van een besmet persoon. Vijf dagen later bleek dat zij positief was. Klachten had ze nauwelijks. In quarantaine ontstond bij mij katerige koppijn die twee dagen aanhield. Mijn eerste test was negatief. We scheidden van tafel, bed en toilet. Mijn derde en laatste test liet zien hoe mysterieus dit virus te werk gaat: weer negatief.

coronabrandhaard

Visverkoper Jacob Bast (‘geen klachten’) wandelt de Immanuelkerk binnen. Als de overheid roept, doe je gewoon mee, vindt hij. Bast werkt voor Vishandel J & A.H. de Graaf. 'Mijn werkgever Arend de Graaf en vier personeelsleden laten zich allemaal testen. Wij durven het risico te nemen dat we in quarantaine moeten', zegt hij. Zijn al die Spakenburgse markthandelaren die het dorp in alle vroegte verlaten om brood en vis te verkopen in het land, en zo ook een vehikel zijn voor het virus, bereid dit risico te lopen? De gemeente Bunschoten trommelde vishandelaar Ruud van Diermen van Ru-Vis op voor een campagne. 'Ondernemen met respect voor de toekomst. Ik test mee', zei hij.

Vishandelaar Klaas Heek (56) en zijn vrouw Marika gingen ook overstag. Heek vertelt voor zijn visschuur aan de Haringweg dat de uitslag twee keer negatief was. Afgelopen december was dat anders. Heek testte op 20 december positief en zijn vrouw en zoon, die ook vis verkopen met de twee verkoopwagens, raakten eveneens besmet met corona. Een dag na zijn besmetting overleed zijn schoonmoeder in het hospice aan de gevolgen van corona. De overlijdensadvertentie stond tussen de zes pagina’s rouwadvertenties in lokale krant De Bunschoter.

Het voormalige boeren- en vissersdorp stond toen met stip op één als coronabrandhaard. Grote families die gezellig koffie bij elkaar drinken. Normaal een zegen, maar een vloek in tijden van een pandemie. 86 inwoners van woon- en zorgcentrum De Haven testten positief, 25 stierven. Bunschoten had de twijfelachtige eer een ideaal dorp te zijn voor de pilot. Het aantal besmettingen daalde vorige maand, maar neemt toe door het massaal testen.

Het RIVM meldde vorige week woensdag twintig coronabesmettingen, donderdag zestien, vrijdag dertien, zaterdag tien. 'Veertien besmettingen betrof mensen die geen klachten hadden', zegt Lennart van Trigt, woordvoerder van de GGD regio Utrecht. 'Hoe meer Bunschoters zich laten testen hoe waardevoller deze pilot is voor de toekomst. Mensen zonder klachten, zorgmedewerkers die hun eerste vaccinatie hebben gehad, jong en oud, mensen die al corona hebben gehad. We proberen zo veel mogelijk te leren over dit virus om landelijk een bijdrage te leveren aan het opsporen, indammen en bestrijden van corona.'

beetje koortsig

Dat was ook de reden voor de familie Heek om mee te doen aan deze pilot. In december gooiden ze de luiken van de verkoopwagens drie weken dicht. Klaas was rond het overlijden van zijn schoonmoeder drie dagen ‘een beetje koortsig’ en voelde een strakke band om zijn hoofd. Tijd om uit te zieken had hij niet, want hij moest de uitvaart regelen en alle bestelde visschotels afbellen. 'Klanten reageerden positief en meelevend', zegt hij. 'Onze gezondheid en die van anderen was belangrijker dan geld verdienen.'

Niet iedereen is bereid om mee te doen. Halverwege de vrijdagmiddag is er geen kip te bekennen bij een mobiele testunit, een bus voor de vrijgemaakt-gereformeerde Petrakerk. De Spakenburgse vrachtwagenchauffeur Lubertus Malestein heeft geen klachten en ziet geen reden om zich te laten testen, zegt hij telefonisch vanuit zijn truck. 'Dit geluid hoor ik meer om me heen.' Hij ervoer van dichtbij hoe het virus kan toeslaan. 'Mijn zus van 48 is sportief, weegt niet te zwaar, raakte besmet en was zo ziek dat ze een paar dagen in het ziekenhuis lag. Toch is het virus echt gevaarlijk voor mensen met overgewicht en ouderen.' Een schilder die liever anoniem blijft, liet zich in december twee keer testen toen bleek dat zijn vrouw positief was. 'We leefden toen gescheiden in huis. Ik testte twee keer negatief en kon gelukkig weer aan het werk. Ik ben er nog niet uit of ik nu meedoe. De opkomst kan weleens laag worden.'

kleinkinderen

De Bunschoter burgemeester Melis van de Groep sprak over ‘een hoopvolle opkomst' van 3200 testen in de eerste week. De burgervader liet zich testen in sporthal De Toekomst. Hij nam zes kleinkinderen mee. De GGD test kinderen tussen de zes en twaalf met een kindvriendelijke mondspoelkit. Van de Groep die zich enorm hard maakte voor de pilot in zijn gemeente schreef op Facebook: 'Om 11.30 uur getest en om 22.30 uur een positief bericht. Ik testte negatief! Maak gebruik van deze mogelijkheid. Laat zien waar een klein dorp groot in is. Doe het voor jezelf, voor onze gemeenschap en voor heel Nederland. Iedereen is benieuwd naar onze resultaten', probeerde hij zijn 22.000 dorpsgenoten te motiveren om tot 19 maart zo vaak mogelijk naar de testlocatie af te reizen.

De test van Jacob Bast, die van mij en mijn vrouw waren eveneens negatief. <