Sinds de coronacrisis zitten geregistreerde partnerschappen in de lift en wordt er minder getrouwd

In 2020 werden 4500 meer geregistreerde partnerschappen gesloten dan in 2019. Dat is een toename van ruim 10 procent. Het aantal huwelijken daalde juist drastisch.

Den Haag

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er vorig jaar ruim 95.000 paren in het huwelijksbootje stapten, een daling van 20 procent. Andréa Schipper, voorzitter van de vereniging van trouwambtenaren Matrimonium, denkt dat een deel van paren in coronatijd gekozen heeft voor een geregistreerd partnerschap in plaats van een huwelijk. ‘Een feest is niet mogelijk, maar je wilt de zaken toch goed regelen’, verklaart ze. Sommigen zullen het partnerschap later nog omzetten naar een huwelijk, vermoedt ze.

Het effect van de coronamaatregelen op de cijfers van huwelijken en partnerschappen moet niet overschat worden, relativeert socioloog Tanja Traag van het CBS. ‘We zien al jaren dat de populariteit van het huwelijk afneemt en die van de geregistreerde partnerschappen toeneemt’, zegt ze. Traag kan zich voorstellen dat een deel van de paren het huwelijk heeft ingeruild voor een geregistreerd partnerschap. ‘Maar ik denk dat het corona-effect slecht klein is, en tijdelijk.’





Dat een behoorlijk deel van de huwelijken toch doorging in 2020, heeft er onder meer mee te maken dat mensen de formele huwelijkssluiting en de viering van hun bruiloft uit elkaar hebben gehaald, zegt Schipper. ‘Ik best wat huwelijken gesloten van mensen die de zaken goed geregeld wilden hebben, maar die pas later de festiviteiten gaan organiseren.’ Ze adviseert stellen ook dringend om de formele kant van hun relatie niet uit te stellen. ‘Je weet niet wat er kan gebeuren, zeker niet met dat virus wat onder ons is. Als er iets gebeurt, wil je dat de zaken goed vast liggen.’

Of trouwambtenaren na de lockdown overladen zullen worden met aanvragen, durft Schipper niet te zeggen. ‘We hopen het, maar kunnen het moeilijk inschatten.’

Sarah Glasbergen, eigenaar van de trouwwebsite ThePerfectWedding verwacht later dit jaar en in 2022 wel een ‘run op trouwen’. Veel mensen hebben gewacht op de komst van vaccins, zegt ze. ‘Als er straks meer mogelijk is door het vaccinatieprogramma of lagere besmettingsgraad, denk ik dat trouwleveranciers misschien zelfs overladen worden met kortetermijnaanvragen.’

Gelet op de dalende lijn van huwelijkssluitingen, zal zo’n piek ook hooguit tijdelijk zijn. CBS-onderzoeker Traag heeft geen duidelijke verklaring voor deze trend. Wel ziet ze dat mensen bij een tweede relatie vaker kiezen voor een geregistreerd partnerschap. Een huwelijk met veel ceremonieel hoeft voor hen dan niet meer. <