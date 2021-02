De Boerenpartij kreeg in 1963 vleugels toen de deurwaarder boeren uit hun boerderij wilde zetten

Kiezers en kabinetten is een serie over markante mensen en momenten uit de geschiedenis van de Tweede Kamerverkiezingen en kabinetsformaties. Aflevering 7: de Boerenpartij komt naar Den Haag.

In 1960 schreef de Amerikaanse socioloog Daniel Bell een boek dat hem onvergetelijk zou maken. Het heette The End of Ideology. Volgens Bell hadden de grote ideologieën die in de negentiende eeuw tot bloei waren gekomen, zoals liberalisme, conservatisme en socialisme, afgedaan. Mensen die met hun tijd meegingen, hoefden geen levensovertuiging meer die hun ingaf op welke partij ze moesten stemmen of welke krant ze zouden lezen. Moderne mensen zouden rationeel en pragmatisch in het leven staan.

The End of Ideology was deels een zelfportret, want zelf haalde Daniel Bell uit elke ideologie wat hem het beste leek: economisch gezien was hij een socialist, politiek een liberaal, en cultureel een conservatief. Bell verwoordde wat vele mensen onbewust voelden of dachten. Hij vertolkte de tijdgeest. Zijn boek werd een succes.

De analyse van Daniel Bell leek ook voor Nederland te gelden. Bij de Kamerverkiezingen leden twee partijen met een scherp ideologisch profiel, de PvdA en de Antirevolutionaire Partij (ARP), verlies. De PvdA verloor zelfs vijf zetels. Het politieke debat was de laatste jaren zakelijker en technischer geworden, ideologisch vuur brandde er weinig meer aan het Binnenhof. De kiezer maakte zich niet langer druk over wat er in Den Haag gebeurde. Kiezersonderzoek uit 1963 wees uit, dat 70 procent van de kiezers weinig of geen belangstelling bezat voor de politiek.

‘Alles wat het volk zelf kan doen – daarvoor heeft de regering geen taak. Dat zijn onze grondbeginselen.’

Volgens Willem Banning, partijideoloog van de PvdA en een van haar oprichters, was de desinteresse te wijten aan de ideële malaise in de politiek, waardoor ‘de gewone man en vrouw’ de belangstelling verloren hadden.

Een van de weinigen die zich er zorgen over maakten, was Pieter Jongeling, de leider van het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV). In een artikelenreeks in het Gereformeerd Gezinsblad beschreef hij de gang van zaken in de ARP, die haar gereformeerde beginselen zwakker uitdroeg en soepeler toepaste dan Jongeling gewend was en gewenst vond. Hij sprak van ‘het stille sterven’. De gelijknamige brochure, over de ‘geestelijke en politieke verschuivingen op het christelijk erf’, werd door uitgever aangeprezen als ‘brandend actueel’.

Jongeling kwam in 1963 voor het GPV in de Kamer. Voor hem en zijn kiezers deden de beginselen er wel degelijk toe.

uit de mode

Het GPV was in 1963 niet de enige nieuwe partij in de Kamer. Ook de Boerenpartij van Hendrik Koekoek, een kleine boer uit Bennekom, maakte haar opwachting. Ze kreeg drie zetels, een opmerkelijk hoog aantal voor een nieuweling.

Even opmerkelijk was het weinig ideële karakter van de Boerenpartij. Koekoek was lid van de Nederlandse Hervormde Kerk, hij had vroeger op de CHU gestemd, de Christelijk-Historische Unie, een bedaagde confessionele partij. Maar zijn politieke idealen haalde hij niet uit zijn geloof. ‘De geloofsstrijd van vroeger willen we tegengaan’, zei Koekoek in 1968 tegen parlementair historicus George Puchinger. ‘Dat gaat trouwens toch uit de mode, die geloofsstrijd tussen katholieken en protestanten.’

Voor Koekoek ging het in de politiek om de tegenstelling tussen links en rechts. ‘Kijk eens, onze grondbeginselen zijn deze’, zei hij tegen Puchinger: ‘een linkse partij, die ziet de regering als een almachtig lichaam, dat alles wil regelen; die ziet het volk in dienst van de regering. En een rechtse partij, die draait het om … die wil de regering zien in dienst van het volk. En alles wat het volk dus zelf kan doen – daarvoor heeft de regering geen taak. Dat zijn dus onze grondbeginselen.’

De drie zetels die Koekoek in 1963 verwierf, had hij vooral te danken aan het onbehagen onder de boeren over de toenemende regelgeving uit Den Haag. Vanouds was het duidelijk waarop de boeren stemden: de grote boeren, zoals de herenboeren in Noord-Groningen, kozen overwegend liberaal, de kleinere boeren confessioneel: protestantse boeren stemden op de ARP of de CHU, katholieke boeren op de KVP. De meeste boeren waren aangesloten bij landbouworganisaties van hun eigen richting, zoals de Christelijke Boeren- en Tuindersbond (CBTB), die nauwe banden hadden met de KVP of de ARP. Beide partijen hadden meestal een Kamerlid van boerenkomaf. Voor de ARP zat Arend Biewenga, een vermogende boer uit Garsthuizen in Groningen, van 1948 tot 1963 in de Kamer.



Hendrik Koekoek - anp

Biewenga was voorzitter van een instelling die door Koekoek en zijn aanhangers werd verguisd en gehaat: het Landbouwschap, een publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, die regels stelde voor de landbouw en heffingen oplegde aan de boeren. Vanaf het begin waren er boeren tegen het Landbouwschap in verzet gegaan. In 1946 was de BVL opgericht, de Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in de Landbouw. De leden stonden bekend als de Vrije Boeren, Hendrik Koekoek was hun voorzitter. In het verenigingsblad De Vrije Boer trok Koekoek geregeld van leer tegen de bemoeienis en de regelgeving van de rijksoverheid.

Koekoek nam in 1958 het initiatief tot de oprichting van de Boerenpartij. In 1959 lukte het Koekoek nog niet in de Kamer te komen, maar vervolgens leek hij vleugels te krijgen door groeiend onbehagen onder de boeren over het Haagse landbouwbeleid. In Hollandscheveld, bij Hoogeveen, de geboortestreek van Koekoek, weigerden sommige boeren nog langer hun verplichte bijdragen aan het Landbouwschap te betalen.

volksopstand

Toen de deurwaarder in maart 1963 naar Hollandscheveld kwam om de boerderij van ‘vrije boer’ Klaas Hartman te ontruimen, brak er een volksopstand uit. Een agent werd met een dakpan mishandeld, een andere agent kreeg een steen in het gezicht. Jongeren spanden een staaldraad over de weg en bekogelden de auto van de burgemeester. Slechts met traangas, sabel en gummiknuppel wist de politie de orde te herstellen. Koekoek stond achter het protest. ‘Al raak ik mijn koeien, mijn geld en mijn boerderij kwijt: ik blijf nee zeggen tegen het Landbouwschap.’

Veel boeren hadden het vertrouwen in de overheid en de gevestigde partijen verloren. Bij de Kamerverkiezingen stemden ze niet meer op een confessionele partij, zoals ze gewend waren, maar op een buitenstaander die hun onbehagen verwoordde, Hendrik Koekoek. Zij stemden niet meer uit traditie of principe, maar naar omstandigheden.

Koekoek kreeg ook veel stemmen van middenstanders en kleine zelfstandigen die weinig goeds van de overheid verwachtten. Hoewel de meeste kiezers op de Boerenpartij nog nooit van Daniel Bell hadden gehoord, onderstreepten ze wat hij in The End of Ideology had betoogd.

