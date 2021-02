'Meer onderzoek naar kleine uitbraken'

Genève

De Nederlandse viroloog Marion Koopmans van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil verder onderzoeken of er vóór december 2019 al kleinere uitbraken met het coronavirus in China waren. Het ligt voor de hand om te kijken in bloedbanken die in de herfst van 2019 monsters namen in de regio Wuhan, zei Koopmans op een WHO-persconferentie in Genève. Koopmans maakte deel uit van een WHO-missie die onlangs in China was om de bron van het coronavirus op te sporen. Over toegang tot de bloedbanken wordt nog gesproken met de Chinese autoriteiten. Het team experts presenteert naar verwachting volgende week een eerste, kort rapport over zijn bevindingen. WHO-teambaas Peter Ben Embarek bevestigde dat het virus, zoals al werd aangenomen, zich waarschijnlijk via een tussengastheer van vleermuizen op mensen heeft verspreid. <