Kortjes Nl (10)

De NS laat dit weekend weer meer treinen rijden dan de afgelopen dagen. Het strenge winterweer blijft de dienstregeling beïnvloeden, maar op alle trajecten rijden minimaal twee treinen per uur, soms vier keer per uur. Het gaat om zowel Sprinters als intercity’s, meldt de NS. Omdat er minder treinen rijden dan normaal, kan het wel drukker zijn in de trein. <

Gehandicapte man in Rijswijk achtergelaten

De politie in Rijswijk heeft nabij de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan een ernstig gehandicapte man in een rolstoel aangetroffen die daar was achtergelaten. De man werd in de nacht van dinsdag op woensdag gevonden na een tip van een voorbijganger. De man is met onderkoelingsverschijnselen direct naar het ziekenhuis gebracht. Door zijn handicap kan de man niet communiceren. Ook had hij geen identiteitsbewijs bij zich. De politie schat dat hij rond de 20 jaar oud is. Wel is bij hem een briefje gevonden waarin onder andere staat dat zijn moeder niet meer voor hem kan zorgen. <

Dakloze vraagt koning wat zijn bezoek ‘schuift’

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn bezoek aan de winteropvang van het Leger des Heils in Den Haag een paar pittige vragen gehad. ‘Wat schuift het eigenlijk?', vroeg de dakloze Erik hem vrijdagmiddag zonder schroom. De koning sprak met Erik (49), maar ook met medewerkers van de opvang. Die opvanglocatie is in koude maanden 24 uur per dag open voor dak- en thuislozen. <

beeld anp

Zestien aanhoudingen voor rellen Museumplein

De politie heeft na de rellen op het Museumplein in Amsterdam op 17

en 24 januari in totaal zestien

mannen aangehouden op basis van beeldmateriaal. Sommige verdachten werden herkend nadat de politie foto’s van hen online had gezet, over anderen kwam informatie binnen nadat er beelden van hen waren getoond in Opsporing Verzocht. <

Rechtbanken: 70 procent achterstand ingehaald

Van de 16.000 strafzaken die vorig jaar in de eerste drie maanden van de coronacrisis moesten worden uitgesteld, is inmiddels zo'n 70 procent afgehandeld. Dat bleek vrijdag uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. De organisatie verwacht dat de opgelopen achterstand in het strafrecht uiterlijk eind dit jaar volledig is weggewerkt. Tussen 17 maart en 11 mei waren rechtbanken nagenoeg dicht. Alleen zittingen waarbij bijvoorbeeld over hechtenis moest worden besloten, gingen door. <

Utrecht kan proef met cafés draaien

De gemeente Utrecht heeft van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken het groene licht gekregen om een proef te doen met het heropenen van cafés. De stad wil testen hoe en of dit zonder coronabesmettingen kan. Keijzer is ‘nu aan het uitwerken met deskundigen hoe zo’n fieldlab met cafés eruit gaat zien'. <

Leerling neergestoken in school Deurne

In een school aan de Meester de Jonghlaan in Deurne is vrijdagochtend een steekpartij tussen twee leerlingen geweest. Daarbij raakte een jongen gewond, maakte de school bekend. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De andere jongen is aangehouden, heeft de school vrijdag laten weten. Volgens de politie is later nog een jongen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij. <

Frankrijk: één dosis vaccin voor ex-patiënten

De Franse gezondheidsautoriteiten bevelen aan dat mensen die al besmet zijn geweest met het coronavirus maar één keer een vaccin krijgen toegediend. De ex-patiënten hebben namelijk al immuniteit opgebouwd bij het herstel van de aandoening en het vaccin is dan enkel nog een ‘herinnering’ voor de weerstand. Frankrijk zou het eerste land worden dat deze aanpak onderschrijft. <

beeld anp

Duitse boete uitbuiting buitenlandse werkers

Duitsland gaat boetes geven aan bedrijven die zaken doen met buitenlandse leveranciers die het niet zo nauw nemen met mensenrechten of milieuregels. De regeringspartijen zijn het eens geworden over wetgeving om dat mogelijk te maken. Minister van Arbeid Hubertus Heil sprak over een ‘historische doorbraak’ die uitbuiting van werknemers zal tegengaan. <

beeld anp

Denemarken pakt 13 mogelijke jihadisten op

De Deense politie heeft acht mannen en vijf vrouwen aangehouden die een terroristische aanslag zouden beramen en extremistische moslimmotieven zouden hebben. In Duitsland is in deze zaak ook een man gearresteerd. De Deense inlichtingendienst PET heeft bekendgemaakt dat de arrestaties het afgelopen weekend in een voorstad van Kopenhagen zijn gedaan. <

VN roept junta Myanmar op tot vrijlating leider

De Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft de militaire junta van Myanmar opgeroepen om de democratisch gekozen leider van het land Aung San Suu Kyi vrij te laten en de regering weer te installeren. Op 1 februari pleegde het leger een staatsgreep, omdat er volgens de legerleiding sprake was van fraude bij de verkiezingen. Al dagen zijn er protesten tegen de coup. <

Tornado richt ravage aan bij Turkse kust

Een tornado heeft een ravage aangericht in de Turkse kustprovincie Izmir. Boten kapseisden, gebouwen en voertuigen liepen schade op en zeker zestien mensen raakten gewond. Ook waaiden bomen om. De storm liet puin achter in het onder toeristen populaire Cesme, een plaats aan de kust. De meeste slachtoffers vielen volgens de autoriteiten toen een kraan omviel in de haven van Alacati. Daar liepen negen mensen verwondingen op. Burgemeester Tunc Soyer reageerde geschrokken. ‘Veel daken zijn weggeblazen, voertuigen werden tegen de grond gesmeten.' <

Trijntje Oosterhuis speelt Maria in The Passion

Trijntje Oosterhuis gaat de rol van Maria vervullen in The Passion. Op Witte Donderdag 1 april zendt KRO-NCRV het muzikale paasevenement live uit vanuit Roermond. Oosterhuis is vereerd en vindt het heel bijzonder om de rol van Maria te vervullen. ‘Ik wil de kijker vanuit deze rol hoop geven, want dat heeft de wereld op dit moment wel nodig.' De zangeres, die zelf moeder is van vier kinderen, herkent zich wel in Maria. ‘Ook ik zal ze ooit moeten loslaten in liefde.' Het verhaal, over het lijden, sterven en de opstanding van Jezus, heeft een universele waarde volgens Oosterhuis. ‘Het heeft ons allemaal iets te zeggen. We kunnen de warmte en liefde uit het verhaal wel gebruiken.' In The Passion worden dit jaar voor het eerst een aantal Engelstalige hits in het Nederlands gezongen. <

beeld anp