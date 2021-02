Een spoedcursus schaatsen: ‘Je moet zijwaarts afzetten'

Ede

Nederland mag dan een schaatsland zijn, voor veel mensen is het een sport om overeind te blijven op het gladde ijs. Dit weekend is waarschijnlijk de laatste kans om het natuurijs op te gaan. Hoog tijd om bij een schaatstrainer tips te verzamelen. Hoe kom je beslagen ten ijs? Hoe houd je de ijzers recht? En welke houding kan voorkomen dat je hard onderuitgaat?

'Zak een beetje door je knieën, dan ben je wendbaarder.'

Als iemand het mij kan uitleggen, is het Hans Silvis. Hij is opgeleid door de Koninklijke Nederlandse Schaatsbond (KNSB) en geeft sinds zijn pensioen schaatslessen op de ijsbaan van de Edese IJsvereniging. Met gemak presenteert hij een spoedcursus schaatsen in vier stappen.

1. vergeet je handschoenen niet

Dat een goede voorbereiding het halve werk is, geldt zeker voor schaatsen. Silvis somt de handelingen op, ik volg zijn aanwijzingen op een bankje langs de ijsbaan. ‘Eerst zetten we een hoofddeksel op’, begint hij. ‘Doe dat voordat je je schaatsen aandoet, want als je die eenmaal aanhebt, kun je zomaar vallen.’

Silvis vertelt dat hij z’n arm weleens gebroken heeft tijdens het schaatsen. ‘Die kunnen medici prima repareren. Je hoofd is een stuk ingewikkelder.’ De schaatstrainer pakt zijn noren vast. ‘Koop goede schaatsen, het liefst bij een zaak waar de verkoper je helpt ze af te stellen op je voet, en zorg dat je ijzers scherp zijn. Natuurlijk kleed je je warm aan en vergeet je je handschoenen niet.’

Tasjes en accessoires kun je volgens Silvis het beste aan de kant laten. ‘Die leiden af en goede concentratie is juist heel belangrijk op het ijs’, verzekert hij. ‘Ooit schaatste ik op de Weissensee en keek ik op mijn horloge. Je raadt het al: op dat moment viel ik.’ Silvis voegt nog twee tips toe aan de fase van voorbereiding. ‘Vind je het eng om op het ijs te gaan staan? Ga dan eerst eens met je schaatsen in de sneeuw staan. In de sneeuw val je niet en krijg je toch gevoel bij je schaatsen. En wellicht ten overvloede: weet wáár je schaatst. Pas op bij watertjes buitenaf, echt waar, je gaat er zo doorheen.’

2. neem de luie-apenhouding aan

Met ondergebonden schaatsen stappen we richting de ijsbaan. Op de buitenste baan schieten leden van de ijsvereniging met hoge snelheid voorbij. Wij steken over naar de binnenbaan, waar genoeg rust en ruimte is om meer te leren over een goede houding, vaart maken en je evenwicht bewaren.

Ik heb de neiging rechtop te schaatsen, maar Silvis corrigeert me meteen.

‘Als je zo rechtop staat, zet je je knieën op slot. Kijk, als je een beetje door je knieën zakt, ben je een stuk wendbaarder. De ideale houding noem ik altijd de luie-apenhouding. Het werkt zo: je zakt iets door je knieën, je maakt een ronde rug en je zorgt dat je schouders, knieën en tenen op een denkbeeldige rechte lijn naar beneden komen. Dan komt je gewicht op je hak en het midden van de voet terecht, dat is precies goed. Maak je een holle rug, dan trek je je knieën naar achter en sta je weer op slot.’

Na wat oefenen staan we samen in luie-apenhouding op het ijs. ‘Dit is de reden dat schaatsen vermoeiend is, zo’n houding kost kracht in je benen hè?’, vraagt Silvis. Ik voel wat hij bedoelt. Tijd om uit de startpositie te komen.

3. zet zijwaarts af

Hoe komen we nu vooruit? Silvis lacht. ‘Wij zijn vaak van het fietsen gewend onze benen neerwaarts te bewegen en van het lopen om onze benen voorwaarts te bewegen. Als je een van beide op het ijs probeert, stuntel je vooruit. Op het ijs moet je zijwaarts kracht zetten.’ Silvis zet zijn voeten een stukje uit elkaar. Zijn linkerschaats zet hij met de neus recht vooruit, de rechterschaats scheef, met de neus naar buiten gericht. ‘Om vaart te maken, moet ik nu mijn rechterschaats naar buiten duwen. Zo zet ik zijwaarts af. Daarna zet ik zijwaarts af met de andere kant en ga zo maar door. Kijk, zo maak je vaart.’ En weg is Silvis.

Als de schaatstrainer met een sierlijke bocht weer tot stilstand komt op zijn startpositie, gaat hij verder. ‘Zijwaarts afzetten is de basis van het schaatsen. Oefen maar. De kunst is jezelf steeds opzij te duwen.’ Het voelt gek om je benen haast niet op te tillen. Toch blijkt Silvis gelijk te hebben: zo kom je vooruit.

4. train je balans

Hoe blijf je overeind? Silvis: ‘Er zijn mensen die een stoel voor zich uit duwen. Als dat een voorwaarde is om plezier te beleven aan het schaatsen, moet je het doen. Wil je leren schaatsen, dan zul je moeten leren op eigen benen te staan.’ Silvis werpt een blik op zijn eigen schaatsen. ‘Ik heb noren, dus ik heb weinig steun aan mijn enkels. Die ijshockeyschaatsen van jou zijn geschikter om je balans te leren vinden. Ze zijn hoger en ondersteunen je enkels beter.’

‘Je kunt je evenwicht trainen door op één been te schaatsen', legt Hans uit. ‘Je gaat in startpositie staan, maakt een paar korte slagen om vaart te maken en vervolgens til je één been op van het ijs. Probeer zo lang mogelijk door te glijden en wissel van been.' Met opperste concentratie doe ik de schaatstrainer na. Na een paar keer heen en weer te zijn geschaatst, ben ik verrast over mijn evenwicht. Dat schaatsen komt wel goed zo, besluiten we als we de binnenbaan verlaten. <