Steunpakket van 200 miljoen moet Nederland door de mentale crisis helpen

Den Haag

Het is de eerste keer in de coronacrisis dat het kabinet met een dergelijke maatregel komt. Eerdere steunpakketten waren voornamelijk gericht op het beperken van de economische gevolgen van de lockdown. Dit pakket is bedoeld om mentale gevolgen van de coronamaatregelen tegen te gaan. Dat is volgens premier Rutte belangrijk ‘voor ons allemaal’, maar richt zich in het bijzonder op jongeren, eenzame ouderen en mensen met psychische problemen.

De roep om meer aandacht voor het mentale welzijn van met name tieners en twintigers zwol in de afgelopen weken aan. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema stelde in een opiniestuk in de Volkskrant van vrijdag dat jongeren bovengemiddeld geraakt worden door de coronamaatregelen. Die maatregelen zijn volgens haar en nog zes prominenten, waaronder Jet Bussemaker (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) en Mariëtte Hamer (SER), niet langer verantwoord. Zij pleiten ervoor jongeren voorrang te geven bij het afnemen van sneltesten, zodat scholen, buurthuizen en sportclubs de deuren voor hen kunnen openen. Ook moeten jongeren bij een volgende vaccinatiefase voorrang krijgen.

Het steunpakket volgde vrijdag op Halsema’s oproep. Rutte erkende tijdens zijn wekelijkse persconferentie na de ministerraad dat jongeren het zwaar hebben. ‘Alle dingen die belangrijk zijn voor jongeren, kunnen op dit moment niet. Zelfs school is bikkelen, met al dat gezoom en geteam’, zei de demissionair premier.

Tegelijkertijd benadrukte hij dat het te vroeg is om de coronamaatregelen te versoepelen. ‘Ik zou het liefst alles openen, maar dat kan nu niet. Alles hangt af van de ontwikkeling van het virus.’ Als er al iets open kan, zijn volgens Rutte de middelbare scholen als eerste aan de beurt. ‘En als er daarna meer kan, kijken we ook naar de winkels, cafés, restaurants, hogescholen en universiteiten.’

Het steunpakket wordt niet gebruikt om nieuwe initiatieven met behulp van sneltesten op poten te zetten, maar vooral om bestaande activiteiten uit te breiden. Het geld wordt via gemeenten verspreid. Zo is er budget beschikbaar voor buddyprojecten, initiatieven die mensen gezonder moeten laten eten en vrijwilligers die langsgaan bij eenzame ouderen.

Voor jongeren komen er, naast weerbaarheidstrainingen, hulplijnen en chatkanalen waar zij kunnen praten over hun zorgen en problemen. De gemeente Amsterdam opende donderdag al zo’n hulplijn.

Hoewel het kabinet vrijdag in een persbericht ook benadrukte dat het ‘in coronatijd belangrijker is dan ooit om genoeg te bewegen en gezond te leven', wordt er niet over sportverenigingen of andere sportieve activiteiten gerept. Alleen het versterken van ‘buurtsportcoaches' is deel van het pakket. Ook op de sportvelden is het voorlopig wachten totdat de coronamaatregelen versoepeld kunnen worden. <