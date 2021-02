In ons streven naar een gelukkig gezin hebben we rond adoptie te veel de grens verlegd

Een kind ontvangen via adoptie wordt vaak ervaren als een grote zegen. En toch: het adoptiesysteem blijkt zeer vatbaar voor misstanden. Is ook in de kerk het ‘gelukkige gezin’ niet vaak de ultieme norm? Op die manier wordt het kruis van kinderloosheid alleen maar verzwaard.

Of het nu de Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte is, of de stichting A New Way die ook geregeld adopties verzorgt voor stellen van hetzelfde geslacht: alle belangenorganisaties reageren hetzelfde op het rapport van de commissie-Joustra. Ja, in het verleden zijn er dingen misgegaan, maar tegenwoordig zijn de adoptieprocedures zorgvuldig. Daarom is het ook zo verdrietig, vinden ze, dat wensouders nu worden teleurgesteld en dat kinderen die wachten op een nieuw gezin, door het kabinet in de kou worden gezet.

Het is ook nogal wat, dat minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) maandag het adoptiesysteem opschortte. De bewindsman draaide maandag de redenering van de belangenorganisaties om. In plaats van te wijzen op zorgvuldigheid, zei Dekker: ‘Ik heb mijzelf de afgelopen jaren de vraag gesteld: steek ik mijn handen in het vuur voor de werkwijze in al die verschillende adoptielanden? Nee.’

Een kind adopteren is een nobele daad; dat is hoe vaak naar adoptie wordt gekeken. Recent ging RTL-presentatrice Natasja Froger met wensouders op reis naar vaak verre landen. Met Open Armen heette haar programma, en vaak benadrukte de presentatrice dat het kind dat liefdevol werd omhelsd, ‘meer dan welkom’ was. Niemand die dát betwijfelt.

Ja, dan is het nieuwe rapport een koude douche. De commissie-Joustra stelt dat ook anno 2021 het adoptiesysteem niet waterdicht is. ‘De financiële prikkels in het systeem zijn niet weggenomen en de vraag naar kinderen bestaat nog steeds. Daarbij is sprake van een waterbedeffect: adoptiekanalen verschuiven naar landen waar geen controle is op het aanbod, momenteel voornamelijk Afrikaanse landen.’

Vraag en aanbod. Die woorden klinken kil als je beseft dat het om kinderen gaat. Maar laat het idee dat adoptie nobel is, even varen. Kijk naar de feiten. Interlandelijke adoptie ontwikkelde zich snel. In de jaren vijftig zat het nog in de taboesfeer, maar tussen 1970 en 1980 vertienvoudigde het aantal adopties uit andere landen. Kennis over de sociaalpsychologische gevolgen voor geadopteerde kinderen was er niet.

Vanaf de jaren tachtig wordt – héél langzaam – duidelijker dat ‘vraag en aanbod’ een adoptiemarkt hebben gecreëerd, waarin niet het belang van het kind maar het vervullen van kinderwensen voorop staat. Commerciële belangen vertroebelen procedures, terwijl de meeste aspirant-ouders erop vertrouwen dat hún adoptie in orde is. Maar er zijn ook stellen die de grens van het toelaatbare opzoeken. Adoptieouders willen ‘gezinszekerheid’, beschrijft de commissie, waardoor pleegzorg afvalt.

In de politiek komen signalen van misstanden na verloop van tijd wel aan bod, maar niet in de zin dat adoptie wordt afgewezen. Wie zou wensouders een kind willen ontzeggen? Niettemin valt het RPF-verkiezingsprogramma van 1986 op: daarin staan woorden als ‘kinderhandel’ en ‘illegale adoptie’. De commissie-Joustra signaleert ook dat de SGP-verkiezingsprogramma’s sinds 2002 positief over adoptie zijn, terwijl het eerder niet aan bod kwam. De commissie wijst erop dat huidig partijleider Kees van der Staaij, zelf adoptieouder, van 2006 tot 2012 voorzitter van de Adoptievereniging Gereformeerde Gezindte was. Deze week valt op dat geen enkele politieke partij de conclusies van de commissie-Joustra volledig overneemt, terwijl minister Dekker betwijfelt of een systeem zonder misstanden mogelijk is.

In de loop der jaren kiezen ook veel christelijke wensouders voor adoptie. Ze geloven dat God hun leven leidt, soms inclusief de kinderloosheid, waarbij de ontvangst van een adoptiekind als grote zegen wordt ervaren. Met het rapport-Joustra in de hand, past bij zo’n religieuze duiding bescheidenheid. Hoe pijnlijk ook. De andere kant van die ervaren zegen kán zijn dat bijvoorbeeld een moeder terugging naar een tehuis om haar kind op te halen, maar het daar niet meer aantrof.

Hoe gaat de kerk eigenlijk om met kinderloosheid? Het wordt vaak een ‘kruis’ genoemd. Toch zijn niet alle kerken positief over adoptie, en is op synodes de vraag behandeld of kinderen die zijn geboren in het ‘heidendom’ wel gedoopt kunnen worden. Maar zeker in orthodoxe hoek wordt óók kunstmatige bevruchting – zoals ivf – vaak afgewezen, waardoor wensouders soms geen andere keus hebben dan adoptie.

Onvrijwillige kinderloosheid is inderdaad verdrietig en moet in de kerk niet ongenoemd blijven, maar kan extra zwaar drukken als onwillekeurig het ‘gelukkige gezin’ de ultieme norm is. Het kruis wordt verzwaard als telkens wordt benadrukt dat de kinderzegen de kroon op het huwelijk is, terwijl onvrijwillige kinderloosheid niet verdrietiger is voor echtparen dan voor bijvoorbeeld mensen zonder levenspartner.

Juist een geloofsgemeenschap moet een kruis verlichten, en niet verzwaren. Die opdracht wordt des te groter nu adoptie van kinderen in de toekomst hooguit nog op zeer beperkte schaal kan, of misschien zelfs helemaal niet.