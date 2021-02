Geen toestemming voor NK marathon

Den Haag

Het kabinet geeft geen toestemming voor een NK marathon op natuurijs. De overheid is na overleg met het Veiligheidsberaad tot de conclusie gekomen dat het vanwege de druk op de zorg en de politie nu niet mogelijk is om ‘coronaproof' een dergelijk evenement te organiseren. Schaatsbond KNSB had eerder in de week een plan van aanpak ingediend. ‘We zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het helaas vanwege de druk op de zorg en politie en handhaving nu niet mogelijk is coronaproof afgebakend buiten een wedstrijd te organiseren', aldus het ministerie van VWS. <