Voorrang voor grotere groep kwetsbare mensen

Den Haag

Het gaat om thuiswonende mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en mensen die door een neurologische aandoening moeite hebben met ademhalen. Zij komen boven op de 60 tot en met 64-jarigen en medewerkers uit de langdurige zorg, van wie minister Hugo de Jonge vorige week al meldde dat ze voorrang krijgen bij de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat zeker 100.000 Nederlanders lijden aan morbide obesitas. Volgens de Stichting Downsyndroom telt Nederland in totaal zo'n 12.000 tot 13.000 mensen met het syndroom van Down, van wie een deel zelfstandig woont. Hoeveel mensen moeite hebben met ademhalen door een neurologische aandoening is niet makkelijk te achterhalen. Ook het ministerie weet niet hoe groot de voorrangsgroep is. <