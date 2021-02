IJs op veel plaatsen nog te dun

Den Haag

Door heel Nederland zijn mensen door het ijs gezakt, omdat het ijs te zwak was om alle schaatsers te houden. De politie haalde volgens Omroep Gelderland vierhonderd schaatsers van het ijs op de Berencamperweg/Zeedijk bij Nijkerk en Putten. In Bergen op Zoom zakten twee mensen door het ijs aan de Gaffel. Een van hen brak daarbij vermoedelijk een arm en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagmiddag zei de brandweer van de Gooi en Vechtstreek dat het veel te druk was op de Loosdrechtse Plassen. Daar zakten ook twee mensen door het ijs. Een van hen werd gered door de brandweer en de ander kon door een omstander uit het water worden gehaald.