Thuiswerken kan beter op een eiland, zegt Curaçao

Digitaal thuiswerken vanaf een tropisch eiland? Als het aan Curaçao ligt, is dat in een handomdraai te regelen. Het heeft het programma ‘At home in Curaçao’ gelanceerd, gericht op investeerders, overwinteraars en digitale thuiswerkers.

Willemstad

U heeft helemaal geen zin in een Elfstedentocht? U werkt vanwege corona al maanden thuis, maar bent de tochtende ramen en lawaaierig klussende buren meer dan zat? U geniet niet van het 348e vitaminen versterkende wandelingetje onder een waterige winterzon? En uw werkgever kan u op kantoor nog wel even missen?

Dan bent u rijp voor een tijdelijke verhuizing naar Curaçao. Dat althans hoopt de huidige regering van het Caribische eiland. Deze week is er het programma ‘At home in Curaçao’ gelanceerd, gericht op investeerders, overwinteraars en digitale thuiswerkers. Wel mensen met een goedbetaalde baan, of flinke bankrekening.

Als het aan Steven Martina, de minister van Economische Zaken, en Quincy Girigorie, zijn collega van Justitie ligt, melden zich de komende tijd ruim zeshonderd mensen uit het buitenland die minstens een halfjaar de kou willen verruilen voor een tropisch eiland.

In tegenstelling tot ‘vaste migranten’, zoals ook Europese Nederlanders, hoeven zij geen werk- en verblijfsvergunning aan te vragen, of inkomstenbelasting te betalen.

kwakkelende economie

Door de coronapandemie is de toch al kwakkelende economie van het eiland zo’n 20 procent gekrompen. De grootste klappen vielen in de toeristensector. En al kent Curaçao (momenteel) weinig besmettingen, het aantal vakantiebezoekers uit het buitenland zal naar verwachting ook de komende maanden laag blijven.

Daar komt bij dat er in maart nieuwe verkiezingen zijn. De huidige regeringspartijen MAN en PAR (van ook Martina en Girigorie) kunnen elke snipper goed economisch nieuws gebruiken. Met de digitale nomaden en andere ‘niet-toeristische’ bezoekers hopen zij in totaal, zo maakten ze op een persconferentie bekend, zo’n 60 miljoen euro aan de schatkist toe te voegen.

big spender

Dat het tropisch klimaat van Curaçao aanlokkelijk is, behoeft voor velen geen toelichting. Maar heeft het eiland daarnaast wel voldoende te bieden aan bijvoorbeeld de digitale thuiswerker, de ‘big spender' aldus Martina, die dus omgerekend gemiddeld een slordige 100.000 euro per jaar te besteden heeft?

De Curaçaose regering beroept zich op een deugdelijke infrastructuur voor het internet, noodzakelijk uiteraard voor digitale thuiswerkers en investeerders. De lokale bevolking heeft hierover zo nu en dan haar stevige twijfels. Ook het ‘bancaire systeem' zou betrouwbaar zijn, terwijl de afgelopen jaren toch is gebleken dat dit lang niet altijd het geval is en daarom juist ook de hulp van Nederland is ingeroepen.

Over ‘kantoortijden' rept het programma niet. Op Curaçao is het tijdens de Nederlandse wintertijd vijf uur vroeger dan in West-Europa. Lastig, als de bazin om 08.30 uur (háár tijd) antwoord verwacht op haar mail. <