Mahler Festival ook in 2021 geannuleerd

Het Concertgebouw in Amsterdam annuleert het Mahler Festival 2021. Het evenement zou tussen 18 en 23 mei plaatshebben met medewerking van beroemde orkesten en dirigenten, onder wie Sir Simon Rattle en Jaap van Zweden. Er zijn wegens het coronavirus te veel beperkingen voor zalen en, vooral op het gebied van reizen, voor orkesten. Het Mahler Festival 2021 was bedoeld als alternatief voor het ook al geannuleerde Mahler Festival in 2020. <