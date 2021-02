Voor eerst sinds 2013 regionale koudegolf

Volkel

Voor het eerst sinds 2013 is er weer een regionale koudegolf gaande in Nederland. Op de voormalige vliegbasis Twenthe (Overijssel), in Volkel (Noord-Brabant) en Arcen (Limburg) is volgens Weer.nl aan de criteria van een koudegolf voldaan. Van een koudegolf is sprake bij minimaal vijf ijsdagen op rij. Binnen die reeks moet het minimaal drie nachten streng vriezen. De huidige serie begon zondag, toen vroor het in het oosten van het land streng. Dinsdagochtend werd het op vliegbasis Twenthe maar liefst -14,2 graden. Ook donderdag kwam de temperatuur niet boven 0,0 uit, waardoor de koudegolf compleet werd gemaakt. Van een officiële landelijke koudegolf kan geen sprake meer zijn. Donderdagochtend bereikte het kwik in De Bilt na vier opeenvolgende ijsdagen korte tijd een temperatuur van 0,0 graden. <