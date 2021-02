Vogelaar kan tussen ‘oude' en nieuwe Marker Wadden varen

De Marker Wadden worden uitgebreid. De vijf kunstmatige eilanden die bedoeld zijn om de natuurlijke dynamiek in het Markermeer te verbeteren zijn zo effectief dat besloten is tot aanleg van nog eens twee eilanden vol slikken, kwelders en natuurlijke oevers. Het werk begint komende maand en moet eind 2023 klaar zijn.

Hoewel de nieuwe eilanden één geheel zullen vormen met de bestaande groep van vijf, komt er een mogelijkheid voor plezierbootjes om tussen de groep van vijf en de twee nieuwe eilanden door te varen, aldus woordvoerster Rita Oppenhuizen van Natuurmonumenten. ‘Het wordt iets leuker voor de bootjesmensen. Ze krijgen vanaf het water mooi zicht op de eilanden en de zwermen vogels die over hun boten vliegen.’ Of er ook boeien worden aangelegd om er een tijdje rustig te kunnen kijken, kon de woordvoerster niet zeggen. ‘De natuur heeft hier altijd voorrang.’

De nieuwe eilanden zijn uitdrukkelijk bedoeld als uitbreiding van het Nationaal Park Nieuw Land. Het haventje dat er wordt aangelegd is uitsluitend bedoeld voor het beheer. De eilanden worden niet toegankelijk voor het publiek, al denkt Natuurmonumenten wel na over het organiseren van begeleide excursies met een elektrisch bootje, zoals die ook worden gehouden op het Naardermeer. Dat wordt echter geen activiteit voor grote aantallen bezoekers.

Net als bij de bestaande eilanden, die onbewoond blijven en zich inmiddels hebben bewezen als vogelreservaat, wordt voor de aanleg vooral gebruikgemaakt van slib en zand uit het Markermeer. ‘Als de haven van Monnikendam wordt uitgebaggerd, of de vaargeulen in het meer, kan die grond ook worden gebruikt. Die is schoner of van dezelfde kwaliteit, dat wordt ook gecontroleerd’, aldus Oppenhuizen.

De aanleg van de Marker Wadden was bedoeld om het water in het Markermeer dat sinds de aanleg van de dijk Enkhuizen-Lelystad nagenoeg dood was, opnieuw tot leven te brengen. Op de bodem had zich een verstikkende laag slib gevormd die gebruikt wordt om de eilanden laagje voor laagje op te bouwen. Deze experimentele techniek heeft zich bewezen en wordt opnieuw toegepast. In de ondiepe delen in de kleine archipel ontwikkelen zich algen en kleine waterdiertjes die vissen aantrekken, die de ondiepten ook gebruiken om te paaien en zich voort te planten. Op hun beurt trekken de vissen weer watervogels aan. Juist het ontbreken van een geleidelijke overgang tussen land en water, er zijn rondom alleen harde dijken, werd het Markermeer fataal.

De uitbreiding is geen verrassing. Bij aanvang van het project in 2016 was berekend dat een totale oppervlakte van 10.000 hectare natuur nodig zou zijn om het meer, dat een oppervlakte heeft van 70.000 hectare, nieuw leven in te blazen. De bestaande Wadden tellen 1000 hectare, daar komt nu 300 hectare bij. Omdat aannemer Boskalis met zijn materialen en gereedschappen nog in het gebied aanwezig is, kan die in één keer doorwerken.

Het project wordt gefinancierd door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Infrastructuur en Waterstaat, samen zijn die goed voor tien miljoen euro. Natuurmonumenten en de provincie Flevoland leggen samen de resterende twee miljoen euro bij. De aanleg van nog meer eilanden is afhankelijk van de financiering. <