Leger des Heils wil 24 uur per dag nachtopvang: ‘Bied daklozen rust, dan knappen ze sneller op’

Rotterdam

Bij de ingang van de nachtopvang Van de Straat Rotterdam Centrum van het Leger des Heils aan de Bredestraat klinkt aan het eind van de middag opgewonden geschreeuw. Een jongeman is het niet eens dat hij niet toegelaten wordt. Hij wenst alle ‘Hollanders’ een ernstige ziekte toe en druipt luid protesterend af. De receptioniste wordt er niet koud of warm van. Dat gebeurt wel vaker, vertelt ze.

De noodopvang is een van de tien plekken in Rotterdam waar in totaal vierhonderd dak- en thuislozen worden opgevangen. ‘Alle bedden zijn bezet’, zegt regiodirecteur Gert-Jan Freeke van het Leger des Heils, terwijl er wordt gestofzuigd in de gang. Recent werd de locatie aan de Bredestraat met twintig bedden uitgebreid tot 92, die coronaveilig uit elkaar staan. De aanhoudende coronacrisis en de daaruit voortvloeiende lockdowns en avondklok maken het er niet makkelijker op voor de bewoners van de straat. Afgelopen week kwam daar nog eens strenge vorst bovenop. ‘Hoe moet je anders thuis blijven als je geen thuis hebt?’, zegt Freeke. Opvallend detail: van corona hebben de daklozen in de opvang nauwelijks last. ‘Ze hebben hun eigen bubbel, met weinig sociale contacten, dat wordt daardoor extra duidelijk.’

bibliotheek

Sinds de eerste lockdown in maart vorig jaar was al besloten de openstelling van de nachtopvang uit te breiden. ‘Normaal moet iedereen elke dag om 08.00 uur weer buiten staan, maar deze mensen kunnen nergens heen. Openbare voorzieningen als de bibliotheek zijn nu weer dicht. Onze locaties zijn daarom nu 24 uur per dag open gegaan voor slapen, eten, dagbesteding en begeleiding.’ De coronacrisis heeft de hulporganisatie inmiddels op een ander denkspoor gezet. ‘Hier in Rotterdam willen we niet meer terug naar de nachtopvang oude stijl’, zegt Freeke. ‘We zien mensen veel meer tot rust komen als ze 24 uur per dag een plek hebben om te verblijven en te werken aan herstel. Dat werkt veel beter en is bovendien goedkoper. Een opvangplaats bij ons kost gemiddeld 30.000 euro per jaar’, rekent hij voor. ‘Als je iemand een half jaar eerder aan onderdak en werk kan helpen, al dan niet met begeleiding, scheelt dat de helft van de kosten.’ De gemeente Rotterdam onderkent dat, merkt hij op. ‘We werken nauw samen met hen en met woningcorporaties.’ Toch blijft het gebrek aan betaalbare huisvesting een aandachtspunt. ‘Bouw veel en klein: 25 vierkante meter is al gauw genoeg. Dan heb je ruimte voor een bed, keukentje, kast, bureau en wc.’ Teammanager Thomas Zondervan loopt het kantoor binnen met koffie en thee. Hij schat dat 95 procent van de dak- en thuislozen in Rotterdam in reguliere wijken zou kunnen wonen. ‘Mits er goede begeleiding is. En gun mensen die juist wat meer behoefte aan anonimiteit hebben een plek aan de rand van de stad.’ Zijn opvanglocatie biedt deelnemers sinds kort al binnen de locatie de optie om aan zo’n leven te wennen. Op de eerste verdieping zijn zelfstandige woonruimtes gecreëerd, met gezamenlijke keukens en woonkamers. Werken aan verbetering van je situatie is uitgangspunt voor wie toegelaten wordt tot de opvang, bevestigt Zondervan. ‘Er wordt een ondersteuningsplan opgesteld en de gemeente betaalt de benodigde hulp.’ De verbeterde aanpak vloeit voort uit een vernietigend rapport van de Rotterdamse Rekenkamer in 2018. Daarin werd melding gemaakt van te trage doorstroming vanuit de nachtopvang waardoor problemen zouden verergeren. En er zou er onvoldoende privacy zijn. ‘De tijd van stapelbedden op een zaal is voorbij’, zegt Zondervan. De opvanglocatie biedt sinds kort kleinere ruimtes aan met bedden met een houten ombouw. ‘Met stekker en bedlamp.’

‘We hebben zelfs wel eens voormalige miljonairs hier gehad’

De manager heeft allerlei mensen in huis: ‘Het zijn mensen die door een scheiding in de schulden terecht zijn gekomen, mensen met verslavingen, juridische of psychische problemen, eigenlijk een afspiegeling van de samenleving. We hebben zelfs wel eens voormalige miljonairs hier gehad.’ Freeke: ‘Dakloos worden kan iedereen gebeuren.’ Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd meer dan verdubbeld tot 39.900, blijkt uit de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat was voor staatssecretaris Paul Blokhuis vorig jaar reden 200 miljoen euro beschikbaar te stellen voor aanpak van dak- en thuisloosheid. Zondervan spreekt van ‘een rauwe doelgroep’ waarin je al gauw verschil kunt maken. ‘Het gaat om mensen die heel weinig vertrouwen meer hebben in anderen.’ Freeke: ‘Maar wij laten hen niet snel los. Wij bieden kansen en als het nodig is nog een, en nog een.’ Zondervan herinnert zich hoe zich ooit de dakloze Mario bij hem meldde: ‘Hij was vervuild en rookte veel cannabis.’ Het lukte om een band op te bouwen. ‘Nu is hij verpleegkundige in een grote ggz-instelling.’

De geur van Italiaans eten verspreidt zich door het gebouw. In de recreatiezaal wachten zo’n vijftien deelnemers coronaveilig verspreid, aan tafels. Op het menu staat spaghetti-bolognese, deelt vrijwilliger Richard in ‘t Veld mee. Het eten wordt rondgedeeld. De aanwezigheid van een verslaggever met fotocamera leidt tot wat commotie, maar kan al snel gesust worden. Waar sommigen angstvallig onder een muts in een hoek wegduiken, willen anderen hun verhaal doen. Eric Mook (65) geniet ontspannen zijn spaghetti. ‘Ik eet wat de pot schaft, en klaag nooit.’ In juni vorig jaar werd hij uit zijn huis gezet in Delfshaven. Aan een nieuwe woning kwam de werkloze onderhoudsschilder niet. En dat hij recht had op een uitkering, wist hij toen nog niet. Via het Leger des Heils is hij daar inmiddels aan geholpen. ‘Ik sliep soms bij mijn broer en bij kennissen.’ Hij zwierf veel over straat. ‘s Nachts sliep ik dan op een bankje bij de tramhalte in Delfshaven. Dat was een hel. Ik was bang om beroofd te worden. Soms stuurde de politie mij weg, ook al zei ik dat ik geen huis had. Dan liep ik een stukje verder en ging daarna weer terug. Eten kon ik bij de McDonald’s, ik kende de eigenaar.’ Sinds september vorig jaar zit hij hier in de opvang en probeert zijn leven weer op de rit te krijgen. ‘Ik ben blij met iedere dag, zo ben ik geboren. Vijfendertig jaar geleden gebruikte en verkocht ik drugs. Ik had veel geld, nu heb ik niks meer. Maar ik kijk niet achterom. Ik ben hartpatiënt en had volgens de cardioloog al vanaf 2013 in een kist moeten liggen, ik voel mij nu elke dag als herboren.’

klaplong

Naast hem luistert de 61-jarige Huib Ossenforth aandachtig mee. Ook hij verloor vorig jaar zijn woning. Iets met een contract dat niet klopte, vertelt hij. Daarnaast belandde hij in het ziekenhuis met een klaplong en twee gebroken ribben. ‘Een ongelukje’, verklaart hij, voortdurend wiebelend met zijn voeten in twee zwarte crocs die hij verkeerd om draagt. Dankzij de coronacrisis kon hij na terugkomst uit het ziekenhuis in de 24-uursopvang terecht in plaats van op straat te belanden. Nu krabbelt hij op. Hij heeft een uitkering en werkt aan het vinden van een huis. ‘Ik ben niet ongelukkig’, vertelt hij. ‘Hoewel iedereen natuurlijk weleens een dippie heeft.’ Het verblijf in de opvang vindt hij niet altijd fijn: ‘Soms is er een gespannen sfeer.’ Hij praat graag met anderen. ‘Contact hier is belangrijk. Ik houd van spelletjes doen: sjoelen en schaken.’ Hij is dankbaar voor het onderdak dat hij heeft in deze barre tijden. ‘Ik heb een bed en je krijgt hier nog eten ook.’ Hij droomt van ‘een eigen plekkie’ waar hij ‘artistiek kan schilderen’ en genieten van zijn bij een vriend opgeslagen verzameling mineralen en edelstenen. <