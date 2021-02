Ondanks het winterweer openen buitenzwembaden hun deuren. En daar komen veel mensen op af

Buitenbad De Vrije Slag in Bennekom is inmiddels een week open voor liefhebbers van winterzwemmen. ‘Wat fantastisch om dit weer te kunnen doen.’

Zwemmers in Bennekom. De watertemperatuur is 21 graden en boven het bad hangt een damplaag.

Bennekom

‘Ik vraag me af waar ik mee bezig ben’, zegt Hermien de Jong uit Lunteren lachend. Ze loopt langs het zwembad dat is omgeven met sneeuw en is op weg naar de omkleedtent. Die ligt vol met snowboots, mutsen en winterjassen die daar worden verwisseld voor zwembroeken en badpakken. ‘Het is even wennen om half bloot in deze temperatuur buiten te zijn, maar de sportscholen zijn dicht dus ik moet wat’, zegt Trees van den Berk uit Ede. Ze kijkt naar het bad waar ze straks een duik gaat nemen. ‘Maar ik hou echt van zwemmen, waar en wanneer het ook is.’

Hoewel het zes graden vriest, trotseert de één na de ander het bad om eindelijk weer eens te kunnen zwemmen. Het zwembad in Bennekom is razend populair. ‘Binnen twee dagen hadden we al duizend bezoekers. Mensen uit de hele regio komen naar het bad’, vertelt Alex van Hunen, bedrijfsleider van het zwembad. Het bad heeft in samenwerking met Zwembad de Peppel, Sportservice Ede en lokale ondernemers gezorgd voor een snelle opening. ‘In drieënhalve week hebben we alles geregeld, van de zaken met de gemeente tot de schoonmaak en het laten vollopen van het hoofdbad.’

‘Het is heerlijk, en volgens mij hebben de toezichthouders het kouder dan ik!’

Irma Duin, accountmanager van de Nederlandse zwembond KNZB, ziet ook de populariteit van de buitenbaden groeien: ‘Buitenbad De Mirandabad in Amsterdam bleef open toen de andere zwembaden dicht moesten in november. Het bad kreeg bij wijze van experiment een ontheffing van de gemeente en het was een groot succes. Mensen uit het hele land kwamen naar het zwembad. Op dit moment zijn acht van de tachtig buitenbaden in Nederland geopend, onder andere in Den Helder, Alphen aan den Rijn en Dronten, maar er zijn veel andere die ook plannen hebben om te openen.’



Trees van den Berk (Ede): ‘Het is wel wennen om in deze kou half bloot buiten te zijn!’ - beeld Niek Stam

coronaproof

Of een bad open mag, ligt aan de gemeente en de veiligheidsregio. Zwembaden moeten zelf een protocol indienen om aan te tonen dat ze veilig en coronaproof hun zaken voor elkaar hebben. ‘In het water is de kans op besmetting nihil’, vertelt Duin. ‘Door een iets verhoogd chloorgehalte van het bad kan een virusdeeltje 0,3 seconde overleven, daarna wordt het meteen verdeeld en verdund door het water. Mensen kunnen nooit zo’n virusdeeltje van een ander binnenkrijgen als ze afstand houden.’ Als zwembaden opengaan, kan dat er wel voor zorgen dat er meer reisbewegingen ontstaan, zegt Duin. ‘Maar als iedereen massaal gaat wandelen of fietsen krijg je dat effect ook. We kunnen dit natuurlijk wel beperken door mensen af te raden een heel eind naar een zwembad te reizen. Het zou daarom fijner zijn als er meer lokale zwembaden openen.’

In het bad in Bennekom mogen maximaal honderd mensen tegelijk zwemmen. En op de kant van het zwembad moet er goed afstand worden gehouden. Van Hunen: ‘De bezoekers zijn echt dankbaar dat ze weer kunnen zwemmen en nemen de regels dan ook serieus. Dit is heel anders dan groepen jongeren die het zwembad afgelopen zomer bezochten en niet zo op de regels letten.’

sfeer

De dankbaarheid van de bezoekers is goed te merken aan de saamhorige en gezellige sfeer rond en in het water van zwembad De Vrije Slag. Er wordt gelachen en genoten van het zonnetje dat zich af en toe laat zien. De mensen zijn blij dat ze even hun huis uit kunnen. In de baan voor snelle zwemmers, duikt Willem Weeda uit Arnhem op. ‘Normaal zwom ik drie tot vier keer per week, maar dat kon heel lang niet. Het is fantastisch dat ik nu weer kan zwemmen’, zegt hij hijgend. Hij zet zich snel af voor een volgend baantje borstcrawl. Even verderop zwemt Hermien de Jong, die inmiddels helemaal gewend is aan het temperatuurverschil tussen het water en de buitenlucht: ‘Het is heerlijk, en volgens mij hebben de toezichthouders het kouder dan ik!’



Willem Weeda (Arnhem): ‘Het is niet koud, maar wel fris …’ - beeld Niek Stam

Het water is 21 graden en boven het bad hangt een grote damplaag. ‘Het is niet koud, maar wel fris’, aldus Weeda. Daar denkt niet iedereen hetzelfde over: ‘Oh joh, wat koud!’ gilt een vrouw, terwijl ze in haar badpak via het trappetje het bad instapt. ‘Ik heb pas de nieuwjaarsduik gedaan, dus dan kan dit alleen maar meevallen’, zegt een man die net komt aanlopen.

Volgens bedrijfsleider Van Hunen vinden veel mensen het water eerst koud, maar wennen ze er snel aan. ‘We zijn verwend omdat een normaal binnenzwembad een temperatuur heeft van rond de 28 à 30 graden. Daarom voelt dit kouder aan.’

Er worden veel selfies gemaakt bij het zwembad: zwemmen in een besneeuwde omgeving is immers een uniek beeld. De bezoekers blijven komen en gaan. Wanneer ze uit het bad komen, hoeven ze niet naar de omkleedtent, maar kunnen ze naar de kleedkamers een stukje verderop. Een koude paar meter: druipend rent een vrouw over de sneeuwvrij gemaakte paden met een handdoek om zich heen.

De Jong gaat nog een tijdje door met zwemmen en weet zeker: ‘dit is voor herhaling vatbaar!’ <



Hermien de Jong (Lunteren): ‘Ik moet gewoon een knop omzetten en dan komt het wel goed.’ - beeld Niek Stam