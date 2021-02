Demissionair staatssecretaris van Huffelen (Toeslagen) gaat er nog steeds van uit dat alle slachtoffers van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag voor 1 mei het beloofde compensatiebedrag van 30.000 euro op hun rekening hebben staan. ‘We zijn deze uitdaging aangegaan omdat we denken dat we dat kunnen', zei zij tegen een kritische Tweede Kamer. <

OM wil webcamafperser langer in cel houden

Het Openbaar Ministerie wil dat de voorwaardelijke invrijheidstelling van veroordeeld webcamafperser

Aydin C. (42) met 540 dagen wordt uitgesteld. Voor de rechtbank in Amsterdam stelden de aanklaagsters woensdagmiddag dat C. in de gevangenis heeft geweigerd met de reclassering te praten en dat niet duidelijk is hoe het gevaar op herhaling kan worden ingeperkt. <

StemWijzer nu al 125.000 keer ingevuld

In de eerste uren dat de StemWijzer voor de komende Kamerverkiezingen online stond, is de kieshulp al ongeveer 125.000 keer ingevuld. ‘We zaten om 12.00 uur klaar en boem ineens begon het. Iedereen ging de uitslag delen, het was heel druk', aldus de makers van de stellingenlijst, het instituut ProDemos. Over precies vijf weken zijn de verkiezingen. <

beeld anp

Eindhoven Airport opent parkeergarage

Eindhoven Airport heeft parkeergarage P1 weer geopend. De garage werd woensdagochtend afgesloten nadat er een stukje beton van het plafond boven de begane grond omlaag was gekomen. Het losraken van dat brokstuk bleek na inspectie niet het gevolg van constructiefouten, maar van de vorst. <

Ook donderdag uitval van treinen door vorst

NS en ProRail gaan vanwege het strenge winterweer ook donderdag een dienstregeling rijden met sprinters en een aantal intercity’s, meldde de NS woensdag. Volgens het vervoersbedrijf moeten reizigers rekening houden met uitval van treinen als gevolg van storingen. ‘Doel is om zoveel mogelijk treinen te rijden om reizigers zo snel en zo betrouwbaar mogelijk op hun bestemming te brengen', aldus de NS. <

beeld anp

Politie pakt drukte in besneeuwde parken aan

De Nijmeegse politie heeft woensdagmiddag de eerste bekeuringen uitgedeeld aan mensen in parken in het centrum van de stad. Burgemeester Hubert Bruls had woensdagmorgen gewaarschuwd dat het vooral in het Kronenburgerpark al dagen veel te druk was en dat er gehandhaafd zou worden. In Arnhem heeft de politie woensdagmiddag groepen bezoekers uit het Sonsbeekpark in die stad gestuurd. <

Minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal afgenomen. In totaal zijn nu 1990 patiënten met COVID-19 opgenomen, 20 minder dan dinsdag, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Van deze mensen liggen er 533 op de intensive care, een afname van 17 patiënten. Op de verpleegafdelingen liggen nu 1457 coronapatiënten, 3 minder dan een dag eerder. <

Meerderheid Kamer voor vrouwenquotum

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van grote bedrijven. Maar weinig partijen zijn blij met de voorgestelde wet. Meerdere fracties noemen het een ‘paardenmiddel', dat weliswaar nodig blijkt omdat het aandeel vrouwelijke commissarissen tot teleurstelling van de Kamer nauwelijks toeneemt. <

LUMC: coronapatiënten herstellen ‘vrij goed’

Coronapatiënten die in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) hebben gelegen, herstellen over het algemeen ‘vrij goed', ook na een verblijf op de intensive care. Tot die conclusie komen artsen van het ziekenhuis in een analyse van 81 patiënten die tijdens de eerste coronagolf werden behandeld. Van deze patiënten lagen er 34 op de ic. In het onderzoek is gekeken hoe het zes weken na ontslag uit het ziekenhuis met de patiënten ging. <

Minder verkeersboetes uitgedeeld in 2020

In 2020 zijn minder verkeersboetes uitgedeeld dan in het jaar ervoor, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2019 waren dat er 8,4 miljoen, tegenover 7,8 miljoen in 2020. Het ministerie schrijft de daling mede toe aan de oproep van de overheid om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven. Daardoor was er vorig jaar gemiddeld genomen minder verkeer. <

CJP ziet tweedeling in cultuuronderwijs

De ene middelbare school weet in coronatijd goed raad met digitaal cultuuronderwijs, de andere juist niet. Dat meldt CJP, de stichting die zich bekommert om het toegankelijk maken van kunst en cultuur voor alle jongeren. De situatie veroorzaakt volgens de stichting een tweedeling tussen scholieren. De organisatie betreurt het zeer dat leerlingen van bepaalde scholen min of meer van cultuureducatie verstoken blijven, juist nu. <

Schade in Eindhoven bijna 80.000 euro

De schade die relschoppers zondag 24 januari in Eindhoven aanrichtten aan gemeentelijke eigendommen bedraagt bijna 80.000 euro. Dat maakten burgemeester en wethouders van Eindhoven woensdagmiddag bekend. De grootste kostenpost is het herstel van de camerasystemen op en rond het 18-septemberplein die gesloopt waren door de reltrappers, gevolgd door het opruimen van onder meer de stapels fietsen waarmee gegooid werd en waarvan barricades waren opgebouwd. <

beeld anp

Mensenrechtenactiviste uit Saudi-Arabië vrij

Een bekende mensenrechtenactiviste uit Saudi-Arabië is vrijgelaten. Loujain al-Hathloul (31) was eind vorig jaar door een rechtbank in het streng islamitische land veroordeeld tot vijf jaar en acht maanden gevangenis, deels voorwaardelijk. Internationaal was er druk uitgeoefend haar vrij te laten. <

Chinese Tianwen-1 bij Mars aangekomen

Ook China is erin geslaagd een sonde in een baan rond Mars te brengen. De Tianwen-1 (Hemelse Vragen-1) draait sinds woensdag rond de rode planeet, melden Chinese staatsmedia. Het voertuig heeft in ongeveer 200 dagen sinds de lancering een afstand van 470 miljoen kilometer afgelegd. China is het zesde land dat de oversteek naar Mars weet te maken. <

Rampvliegtuig had ‘afwijking’ in apparatuur

Het passagiersvliegtuig dat vorige maand crashte bij Indonesië had een probleem met de bediening van de motoren. Het toestel van Sriwijaya Air zwenkte op ongeveer 3 kilometer hoogte plotseling naar links en stortte in de Javazee, melden onderzoekers. Alle 62 inzittenden kwamen om het leven. <

Vlaanderen trekt beurs voor zomerfestivals

Vlaanderen trekt 60 miljoen euro uit voor festivals in de zomer. Het gaat volgens de krant De Tijd om voorschotten voor de opstart en subsidies voor veiligheidsmaatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen. Die voorschotten hoeven in de meeste gevallen niet te worden terugbetaald als het evenement moet worden geannuleerd. De Vlaamse regering wil zo een deel van de onzekerheid wegnemen bij organisatoren van festivals in aanloop naar komende zomer. <

beeld anp

Boete geëist tegen Le Pen voor ISIS-tweets

Marine Le Pen, het boegbeeld van de Franse rechts-populistische partij Rassemblement National, heeft een boete van 5000 euro tegen zich horen eisen voor het twitteren van beelden van gewelddadige acties van leden van terreurbeweging ISIS. In de rechtbank deed Le Pen een beroep op de vrijheid van meningsuiting. ‘Ik ben duidelijk het slachtoffer van een politiek proces', zei ze. <

Eneco stopt deurverkoop energiecontracten

Energieleverancier Eneco gaat niet langer energiecontracten van deur tot deur verkopen. Sinds de lockdown is de deurverkoop stil komen te liggen, de energieleverancier heeft besloten deze niet opnieuw op te starten als dat weer mogelijk is. ‘We zien klanten die deur tot deur toch als invasief, opdringerig ervaren', vertelt chief customer officer van Eneco Hans Peters aan het AD. <

Supermarkten en boeren gaan ‘polderen’

Supermarkten, boeren, tuinders en andere partijen in de levensmiddelenindustrie gaan in een soort polderoverleg proberen om tot betere afspraken over verdienmodellen en meer waardering voor de boeren te komen. De gesprekken worden volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel onder leiding van een onafhankelijke voorzitter gevoerd. <

Betalen via iDEAL neemt flink toe door corona

De betalingen via iDEAL zijn in januari met een recordtempo gestegen. Dat kwam mede door de grote toename van onlineshoppen sinds de uitbraak van het coronavirus. De omzet met iDEAL is in januari met dik 50 procent gegroeid, tot krap 8,3 miljard euro. Op jaarbasis was volgens eigenaar Currence en Betaalvereniging Nederland sprake van een toename met bijna 52 procent. Dat resulteerde in bijna 97 miljoen transacties. <

Sterkste krimp Saudische economie in ruim 30 jaar

De economie van Saudi-Arabië, ’s werelds grootste olie-exporteur, is in 2020 met 4,1 procent gekrompen vanwege de coronacrisis en de zwakte in de oliesector door de pandemie. Dat is de sterkste krimp voor de grootste economie van het Midden-Oosten in meer dan dertig jaar. <

Corona-herstelfonds bedraagt 672,5 miljard

Het Europees Parlement stemt in met een tijdelijk herstelfonds van 672,5 miljard euro om de economische en sociale gevolgen van de coronapandemie in de EU te boven te komen. De lidstaten kunnen dit voorjaar hun plannen in Brussel indienen om in aanmerking te komen voor de 312,5 miljard aan subsidies en 360 miljard euro aan gunstige leningen. Voor Nederland is circa 5,6 miljard euro beschikbaar. <

Biermaker Heineken schrapt 8000 banen

Biermaker Heineken gaat de komende jaren wereldwijd 8000 banen schrappen, waarvan ongeveer 300 in Nederland. Het concern wil kosten besparen. In totaal werken er ongeveer 85.000 mensen bij het bedrijf. Heineken had in oktober al bekendgemaakt de personeelskosten op het hoofdkantoor in Amsterdam en de Nederlandse regionale kantoren met een vijfde te willen verlagen. Dat maakt onderdeel uit van de huidige reorganisatie. Op die kantoren werken zo’n 1700 mensen. Of er gedwongen ontslagen zullen vallen, weet Heineken nog niet. <

beeld anp

ABN Amro boekt eerste jaarverlies sinds 2010

ABN Amro heeft afgelopen jaar voor het eerst in een decennium een jaar met verlies afgesloten. Door de coronacrisis en de lage rente stond het verdienmodel behoorlijk onder druk. Net als andere banken heeft ABN Amro afgelopen jaar ook veel geld apart moeten zetten voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald. <