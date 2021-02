'Kijk goed hoe ijs er onder sneeuw uitziet'

De verwachting is dat Nederland komend weekeinde massaal richting het ijs trekt. Niet zonder enig risico, volgens de schaatsbond. Rieks Poelman, voorzitter van de sectie Natuurijs bij de KNSB, is duidelijk in zijn waarschuwing: mijd het ijs op open water.

Amsterdam

Of Poelman signalen heeft dat veel Nederlanders komend weekend van plan zijn om buiten de ijsbanen zélf op de grote plassen te gaan schaatsen? Tegen alle waarschuwingen in?

Hij is even stil. ‘Wij hebben één signaal’, zegt hij. ‘En dat is dat er 6 miljoen paar schaatsen bij de mensen op zolder liggen.’

Dit gaat dus gewoon gebeuren?

‘Tja. Als er een oproep komt om met sneeuw niet naar de Limburgse heuvels te komen, dan zit iedereen datzelfde weekend nog op de Limburgse heuvels. Het is niet tegen te houden. Maar wij roepen mensen met klem op om het ijs op open water te mijden.’

Maakt u zich zorgen?

‘Wij maken ons zeker zorgen. Maar we kunnen er niets mee. Wij kunnen geen maatregelen nemen waarmee we dit kunnen voorkomen. Ik denk dat de overheid zich nog meer zorgen moet maken. Want al die mensen bevinden zich in de openbare ruimte. We hebben de overheid daar herhaaldelijk op gewezen. Wij raden mensen aan: ga schaatsen bij een landijsbaan. Word lid van een vereniging en steun de plaatselijke ijsclub.’

De KNSB roept mensen op om dicht bij huis te blijven en daar vijvers, grachten of sloten op te zoeken. Of om naar de natuurijsbaan te gaan. Hoe ligt het ijs er daar bij?

‘Heel wisselend. Van grote prut, doordat er zoveel sneeuw is gevallen, tot mooie, gladde ijsvlakten. In het noorden van Nederland – Friesland, Groningen – is er minder sneeuw gevallen. Daar hebben ze minder problemen. Het oosten van het land heeft heel veel sneeuw gehad. Maar iedereen daar doet zijn uiterste best om het ijs zo goed mogelijk te krijgen. Er zijn ook verschillende combibanen in Nederland. Daar hebben ze gewacht met aanleggen tot het niet meer sneeuwde. Dus daar gaat het goed.’

De toertochten, waar mensen veilig lange stukken kunnen schaatsen in de natuur, zijn verboden. Werkt dat niet in de hand dat mensen zelf naar plekken gaan zoeken? Niet iedereen wil naar een baan.

‘Je kunt ook gewoon niet gaan schaatsen.’

Wat vindt u van het verbod op toertochten?

‘Daar kunnen we niets van vinden, want de overheid heeft bepaald dat er geen evenementen plaats mogen vinden. Wij willen graag dat heel Nederland gaat schaatsen. Maar we kunnen het in deze tijd niet maken om een lobby voor toertochten op te zetten. Dat gaan we gewoon niet doen.’

Welke gevaren ziet u?

‘Op het ijs op open water is nu geen enkele vorm van toezicht. Bij het organiseren van toertochten komen er mensen die de dikte van het ijs controleren, het ijs schoonvegen en ijswegen aanleggen. Dat gebeurt nu niet. Daar ligt nu dus op allerlei plekken sneeuw en je hebt geen idee hoe het ijs er daaronder uitziet. Je kunt het niet zien.’

Volgens de site van de KNSB zijn er vandaag zeven natuurijsbanen open.

‘Nou, ik weet niet of dat helemaal klopt. Wij zijn heel terughoudend met het vermelden van de openingstijden. Niet iedere ijsbaan zit te wachten op een massa mensen.’

Er zijn zo’n 450 ijsclubs bij de KNSB. Maar sommige clubs geven het nu op, omdat het ondoenlijk is om aan alle coronaregels te voldoen.

‘Dat is zeker een probleem. Maar er zijn gelukkig nog zat landijsbanen die wel opengaan.’

Wat raadt u schaatsers aan die tóch de natuur in gaan? Hoe moeten ze zich beschermen? Een rugzak dragen met hun droge kleren in een luchtdichte vuilniszak, zodat ze blijven drijven? Altijd een touw en priem mee?

‘Dat ga ik u niet zeggen. Dat laten we dit jaar heel bewust achterwege. Wij willen niet verantwoordelijk worden gesteld voor al die domme schaatsers die dit toch doen. Kijk, je hebt in Nederland twee categorieën schaatsers. De heel ervaren schaatsers, die hoeven we niets te vertellen. Maar de onervaren schaatsers zien die mensen op al die mooie plassen rijden en die gaan daar dan als blinde koeien achteraan. Iedereen denkt maar dat hij zo 25 kilometer kan gaan schaatsen. De hulpdiensten zullen er straks weer op allerlei plaatsen bij worden gehaald om de mensen van het ijs te halen.'

Gaat u zelf het ijs op dit weekend?

‘Ik rij niemand in de weg. Ik schaats niet.’ <