Griepgolf bleef maar twee keer eerder uit

Utrecht

Hoewel griepepidemieën een jaarlijks terugkerend verschijnsel zijn, telt Nederland dit jaar nog nauwelijks grieppatiënten, zo blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel. Vorige week gingen slechts 11 op de 100.000 inwoners naar hun huisarts met griepachtige verschijnselen. Dat is uitzonderlijk, want in de afgelopen vijftig jaar kwam het slechts twee keer eerder voor dat ons land niet werd geteisterd door een griepgolf. De laatste keer was in het winterseizoen van 2011/2012, de keer daarvoor in 1975/1976. ‘Alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus beschermen ons ook tegen de circulatie van het griepvirus', zegt Mariëtte Hooiveld, onderzoeker bij het Nivel. <