Corona draagt bij aan bloei van de sociale media

Twitter kende in 2020 een groei van 40 miljoen gebruikers. Topman Jack Dorsey noemt het een ‘uitzonderlijk jaar'. Ook andere sociale media groeiden in 2020. ‘Mensen zoeken alternatieven om contact te hebben.’

Amersfoort

Wereldwijd maken er nu zo’n 192 miljoen mensen actief gebruik van het socialemediaplatform Twitter. Dorsey gaf aan dat Twitter trotser dan ooit is om het publiek debat te mogen dienen, zelfs in deze ongekende tijden. De grootste groei kende Twitter in de eerste helft van 2020, in juli stond de teller al op 186 miljoen actieve gebruikers.

De groei van Twitter staat niet op zichzelf. Uit het jaarlijkse Nationale Sociale Media onderzoek van Newcom blijkt dat de coronapandemie gunstig heeft uitgepakt voor veel sociale media. Zo loggen Nederlanders vaker per dag in en gebruiken ze meer sociale media tegelijk.

Nagenoeg alle grote socialemediaplatformen kenden in 2020 een stijging of bleven redelijk stabiel. Alleen bij YouTube en Snapchat is er sprake van een zeer kleine daling. De Chinese muziek- en dansapp TikTok is dé grote stijger, met een toename van meer dan een miljoen gebruikers in Nederland.

bellen

Martine Bouman, bijzonder hoogleraar entertainment media en sociale verandering, ziet dat veel mensen in coronatijd vrijwel alles via sociale media communiceren. ‘Ik kan me goed voorstellen dat in deze tijd mensen veel alternatieven zoeken om contact te hebben. Dat kan de reden zijn dat mensen meer gebruik maken van sociale media.’

‘Ik was laatst jurylid van een prijsvraag die ging over gedrag in coronatijd. Daar stelde iemand voor dat we gewoon ook weer kunnen gaan bellen met elkaar, in plaats van alleen maar whatsappen, aldus Bouman. ‘Je ziet dat bellen ongebruikelijk is geworden en dat veel mensen alleen maar via sociale media, zoals WhatsApp, communiceren. Ik vond dat wel interessant, we draaien nu de boel weer een beetje terug. Bellen met elkaar in deze tijd kan de kwaliteit van het contact, meer dan alleen via sociale media, vergroten.’ In september bleek al uit cijfers van de Autoriteit Consument & Markt dat Nederlanders tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020 gemiddeld drie kwartier meer belden dan normaal, exclusief bellen via internet.

Resultaten van een jongerenonderzoek waaraan 1700 jongeren meededen, uitgevoerd door contentbureau Wayne Parker Kent, laten een verschuiving zien van actief naar passief gebruik van sociale media. Zo gebruikt slechts 10 procent van de jongeren Instagram en 7 procent YouTube dagelijks actief. Dit was in 2019 nog 23 en 16 procent.

Passief gebruik groeit juist. Zo steeg het passieve gebruik van TikTok van 47 naar 59 procent en bij Instagram van 87 naar 91 procent. Jongeren posten dus minder, maar scrollen en klikken wel meer.

Bouman denkt dat dit niet alleen door corona komt. ‘Uit onderzoek blijkt dat 90 procent consumeert en 10 procent produceert. Dat kan in coronatijd nog wat meer opgeschoven zijn, maar dat was al het geval. De meeste gebruikers van sociale media zijn niet actief maar passief.' <