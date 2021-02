Schaatspret is goed voor de hersenen, zegt Erik Scherder

Schaatspret prikkelt het beloningssysteem in de hersenen, volgens Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit. Dat begint al bij de voorpret.

Amsterdam

Veel mensen schaatsen alleen op natuurijs en dat ligt er nog maar zelden. Als zij op het weerbericht horen dat sloten en vaarten dicht vriezen, krijgen ze meteen hooggespannen verwachtingen van schaatsplezier. ‘En verwachtingen prikkelen het beloningssysteem, dat dan dopamine aanmaakt’, legt hij uit. ‘Als het schaatsen daarna goed gaat, wordt het beloningssysteem nog eens geprikkeld en komen er ook endorfinen en opiaten vrij die een topgevoel geven.’ Aan zo’n oppepper zijn veel mensen in corona-tijd wel aan toe, denkt hij. ‘Hoe vaak zeg je nu nog: ‘wat leuk!’ of ‘yes, het is gelukt”?’

‘Het leuke aan schaatsen is dat mensen het vanzelf gaan doen, je hoeft er niemand voor uit te nodigen’, zegt Scherder. Hij vindt schaatsen een mooie vorm van inspanning. ‘Je hoeft niet steeds actief te bewegen, je kunt het zelf bepalen.’ Lichaamsbeweging zorgt voor een betere stemming en minder stress. Hoe gezond schaatsen is voor de hersenen in vergelijking met andere vormen van bewegen, kan Scherder niet zeggen. ‘Daar zijn geen studies naar gedaan.’

Hij weet wel waarom schaatsers als ze rondjes maken altijd linksom gaan. ‘De rechterhersenhelft is dominant voor ruimtelijke informatieverwerking’, vertelt hij. Hierdoor zijn mensen geneigd om als ze rondjes draaien, de kant op te gaan van de minder actieve hersenhelft. ‘Als je achterom kijkt terwijl je fietst, trekt je fiets ook naar links.’