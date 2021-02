Op verschillende plekken in het land zijn files ontstaan door vorstschade aan het wegdek. Door vorst kan asfalt beschadigd raken. Nu de meeste snelwegen sneeuwvrij zijn, wordt de schade zichtbaar. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op asfaltschade te melden, zodat de wegen gerepareerd kunnen worden. <

Tot 51 dagen detentie voor avondklokrellen

Drie minderjarigen zijn dinsdag door de kinderrechter in Den Bosch veroordeeld tot 51 dagen jeugddetentie, waarvan 30 dagen voorwaardelijk, voor hun aandeel tijdens de avondklokrellen in Eindhoven. Het gaat om twee zeventienjarige jongens uit Eindhoven en een leeftijdsgenoot uit Heeze. De jongens waren op 24 januari aanwezig bij een demonstratie in het centrum van Eindhoven tegen onder meer de coronamaatregelen. <

Belastingdienst krijgt mogelijk track-and-trace

De Belastingdienst krijgt mogelijk een systeem waardoor burgers opgestuurde documenten beter kunnen volgen. Demissionair staatssecretaris Vijlbrief laat weten dat er onderzoeken lopen naar zo’n track-and-tracesysteem dat bijvoorbeeld ook voor pakketjes in de post wordt gebruikt. Regeringspartij VVD dringt aan op het invoeren van zo’n systeem. <

Kamer steunt SP-motie om huren te bevriezen

De VVD heeft dinsdag opeens voor een motie gestemd om de huren van sociale woningen dit jaar te bevriezen. Een oproep hiertoe aan het kabinet van de SP, GroenLinks en PvdA kreeg daardoor steun van een ruime meerderheid in de Tweede Kamer. Tot nu toe waren de liberalen altijd tegen zo’n voorstel. <

Marker Wadden krijgen twee nieuwe eilanden

De Marker Wadden, het nieuwe natuurgebied in het Markermeer, krijgen er nog twee eilanden bij. De eerste vijf aangelegde eilanden doen het zowel onder als boven water zo goed dat beheerder Natuurmonumenten, de provincie Flevoland en de ministeries van Infrastructuur en Natuur hebben besloten 300 hectare nieuwe natuur extra aan te laten leggen. Dat kan makkelijk nu de aannemer nog in het gebied aan het werk is. <

Verdachte in Groningse moordzaak nog vast

De 44-jarige man die is gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van Els Slurink uit Groningen in 1997, blijft vastzitten. Hij werd dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die verlengde het voorarrest van de vrijdag opgepakte man uit Geldrop (Noord-Brabant) met veertien dagen. De politie vroeg vorige week dinsdag in het programma Opsporing Verzocht om tips over deze cold case. <

Kamer wil MRI-scan bij controles borstkanker

De voltallige Tweede Kamer wil dat vrouwen die meedoen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker standaard een MRI-scan aangeboden krijgen. Alle partijen steunen een oproep daartoe van GroenLinks. Vrouwen tussen de 50 en 75 jaar krijgen eens in de drie jaar een uitnodiging om zich te laten controleren op borstkanker. Nu krijgen zij alleen een röntgenfoto, ook bekend als ‘mammogram’, maar deze is niet bij iedereen effectief, blijkt uit eerder onderzoek door onder meer acht Nederlandse ziekenhuizen. <

Koning bedankt RIVM voor ‘gigantische inzet’

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven bezocht. Hij dankte iedereen die betrokken is bij het RIVM voor hun ‘gigantische inzet’ onder vaak moeilijke omstandigheden. Dankzij het vaccin is er ‘licht aan het einde van de tunnel', aldus de koning, maar de RIVM’ers moeten ervoor zorgen dat obstakels uit de weg worden geruimd. <

Bevoorrading centra moet vanaf 2025 schoon

Stadscentra moeten vanaf 2025 helemaal schoon worden bevoorraad, zonder uitlaatgassen van vrachtwagens of bestelbussen. Daarvoor tekenden gemeenten, vervoerders en demissionair staatssecretaris van Infrastructuur Van Veldhoven de uitvoeringsagenda stadslogistiek. <

Leraren verdeeld over doorgaan eindexamens

Minder dan de helft (45 procent) van de leraren wil dat de centrale eindexamens dit jaar doorgaan op de manier die onderwijsminister Arie Slob in december heeft afgekondigd, komt naar voren uit een enquête van de Algemene Onderwijsbond onder 7500 leden. Ongeveer 30 procent van de docenten wil juist dat er geen eindexamens worden gehouden, dus dat leerlingen slagen of zakken op basis van de schoolexamens. En zo’n 25 procent wil dat er alleen examens worden afgenomen in de kernvakken, al dan niet aangevuld met een profielvak. <

Rijn heeft hoogste punt bereikt en gaat dalen

De Rijn heeft dinsdagochtend bij Lobith het hoogste punt van 14,53 meter boven NAP bereikt. De waterstand ging dinsdag langzaam dalen en daalt nu steeds sneller. Ook het water in de Maas daalt sinds dinsdag, aldus Rijkswaterstaat. Het duurt ongeveer twee dagen voordat de hoogwatergolf de Noordzee heeft bereikt. <

Merkel wil Duitsland nog op slot houden

De Duitse bondskanselier Merkel wil haar land zeker tot eind februari grotendeels op slot houden in de strijd tegen corona. In tegenstelling tot sommige deelstaten vindt ze het geen goed plan nu al scholen te openen, melden Duitse media. Als versoepelingen van de maatregelen mogelijk worden, is het de bedoeling dat de basisscholen meteen opengaan, zei Merkel tegen christendemocratische partijgenoten. <

Liegende reiziger kan 10 jaar cel in VK krijgen

Internationale reizigers die in het Verenigd Koninkrijk niet opgeven dat ze in risicogebieden zijn geweest, riskeren een gevangenisstraf van tien jaar. Dat zei de Britse minister van Volksgezondheid Matt Hancock in de aanloop naar de invoering van een strenger inreisbeleid wegens de coronacrisis. <

'Duikbootmoordenaar’ krijgt extra straf

De Deen Peter Madsen heeft volgens Deense media een jaar en negen maanden extra celstraf gekregen vanwege zijn ontsnapping uit de gevangenis in oktober 2020. Madsen zit een levenslange gevangenisstraf uit vanwege het vermoorden van de Zweedse journaliste Kim Wall aan boord van zijn duikboot. Madsen wist te ontvluchten doordat hij een vrouwelijke psycholoog had gegijzeld. <

‘Italië kan vanaf Pasen inenten flink opschalen’

Italië kan vanaf Pasen 10 miljoen mensen per maand gaan inenten. De directeur van het Italiaanse medicijnagentschap AIFA Nicola Magrini noemt dat in de krant Corriere della Sera het begin van het op grote schaal vaccineren tegen het coronavirus. De verwachting is dat tot april 7 miljoen mensen worden ingeënt. <

Eerste werkbezoek Biden buiten Washington

De Amerikaanse president Biden brengt volgende week zijn eerste werkbezoek buiten de hoofdstad Washington. Hij vliegt naar Wisconsin voor onder meer een vraag-en-antwoordsessie met Amerikanen op 16 februari in Milwaukee. CNN zendt die in de avond live uit. De belangrijkste onderwerpen tijdens de discussie zijn het beëindigen van de uit de hand gelopen coronapandemie en het ‘jumpstarten’ van de kwakkelende economie, aldus CNN. <

Dag van de Revolutie geen feestdag meer

Anders dan de afgelopen tien jaar is 25 februari, de Dag van de Revolutie, vanaf dit jaar geen vrije dag meer in Suriname. Met dit besluit wil de regering van president Chan Santokhi duidelijk maken dat Suriname een democratische rechtstaat is, waar geen ruimte is voor een staatsgreep, staat in de toelichting bij het besluit. Op 25 februari 1980 pleegde Desi Bouterse de zogenoemde sergeantencoup. <

Satelliet van Emiraten komt in baan rond Mars

Het is de Verenigde Arabische Emiraten gelukt om een satelliet in een baan rond Mars te brengen. De missie moet het land op de kaart zetten. De sonde, al-Amal (Hoop) genaamd, was in juli gelanceerd. De al-Amal is de eerste Arabische missie naar een andere planeet en moet twee jaar lang het weer op Mars in kaart brengen. Bovendien moet hij helpen begrijpen waardoor waterstof en zuurstof verdwijnen uit de dunne dampkring van Mars. <

Bijna alle coronadoden Israël niet ingeënt

Meer dan 97 procent van de mensen die afgelopen maand in Israël overleden aan het coronavirus, was niet gevaccineerd. Dat zei de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, die zijn landgenoten probeerde aan te sporen om zich te laten inenten. Israël is wereldwijd de koploper op vaccinatiegebied. <

Hacker wilde water van stad in VS vergiftigen

Een hacker heeft geprobeerd de watervoorraad te vergiftigen van een gemeente in de Amerikaanse staat Florida. De dader kreeg toegang tot de systemen van de waterzuiveringsinstallatie van Oldsmar en probeerde de hoeveelheid natriumhydroxide in het water fors te verhogen. Die bijtende soda wordt gebruikt om de zuurgraad van het water aan te passen, maar zit ook in huishoudelijke middelen als gootsteenontstopper. De hacker kon worden tegengehouden dankzij een oplettende medewerker, berichten Amerikaanse media. <

Particuliere verhuurders bieden helpende hand

Vier op de vijf particuliere verhuurders van winkel- of horecavastgoed hebben hun huurders financieel geholpen sinds het begin van de tweede lockdown zorgde voor gedwongen sluitingen van winkels en horeca. Dat meldt de vereniging Vastgoed Belang. In twee derde van de gevallen is de huur geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden, bij één op de vier huurders zijn de huurbetalingen uitgesteld. <

Stakingen bij personeel van supermarkten

Supermarktmedewerkers leggen de komende dagen verspreid over het land opnieuw het werk neer. Dat doen ze uit onvrede over de opstelling van de werkgevers in het cao-overleg. Volgens vakbond FNV zal het wel om ‘kleinschalige acties' gaan, die de bond wil gebruiken om de actiebereidheid van het personeel te testen. <

Total boekt verlies en verandert naam

Olie- en gasconcern Total heeft afgelopen jaar een fors verlies geleden. Dat werd vooral veroorzaakt door een grote afschrijving op zijn bezittingen. In het slotkwartaal van 2020 deed het Franse bedrijf het wel beter dan verwacht. Het bedrijf wil voortaan door het leven gaan als TotalEnergies. <

Nederland levert helft nieuwe windenergie

De hoeveelheid beschikbare capaciteit om windenergie op te wekken in Europa is afgelopen jaar met 2,9 gigawatt toegenomen, becijferde brancheorganisatie WindEuropa. De helft van die capaciteitsuitbreiding kwam op het conto van Nederland. Afgelopen jaar werd een aantal windparken voor de Nederlandse kust aangesloten. Er werd voor 26,3 miljard euro in nieuwe windparken gestoken. <