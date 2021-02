Bestuur: geen Elfstedentocht in pandemie

Leeuwarden

Ook nu de schaatskoorts sterk oploopt in Nederland, blijft het bestuur van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden vierkant achter het eerder ingenomen standpunt staan: een Elfstedentocht is niet mogelijk in de huidige pandemie. ‘Voor 100 procent, daar is geen twijfel over mogelijk', zegt voorzitter Wiebe Wieling tegen het ANP. ‘We begrijpen de bewegingen die in Nederland nu rond de Elfstedentocht plaatsvinden. Maar daar kunnen wij niet zoveel mee. Of een alternatieve versie uitgesloten blijft? Dat is geen Elfstedentocht.' Wieling vindt het niettemin ‘geweldig' hoe er in Nederland wordt meegedacht. <