Mollentelling duurt dit jaar hele week

Nijmegen

De jaarlijkse mollentelling van de Zoogdiervereniging duurt ditmaal een hele week. Gewoonlijk wordt er medio februari in een weekeinde geteld, maar vanwege de vele sneeuw en het hoogwater is besloten dat er dit jaar de hele week geteld mag worden. De telling begint komende zaterdag. Een levende mol (Talpa europaea) laat zich zelden zien. Het dier verraadt zijn aanwezigheid eigenlijk altijd door opduikende molshopen. Hoeveel molshopen en ondergrondse gangen één mol maakt, is niet bekend. Wel bekend is dat het dier alleen leeft in een eigen territorium. <