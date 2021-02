‘Sneeuw wekt angst op voor corona bij mensen met smetvrees’

Amsterdam

Dat meldt de Angst, Dwang en Fobiestichting (ADF). Volgens een woordvoerder staan de telefonische hulplijnen er ‘roodgloeiend’ sinds de sneeuwval van afgelopen dagen. ‘Sneeuw triggert mensen met smetvrees’, legt ADF-directeur Marjolijn van Kooten uit. ‘Bij harde wind hebben we nooit ongeruste bellers gehad, maar sneeuw is iets nieuws en dat wekt angst op.’

De ongeruste bellers laten weten dat ze vrezen dat ze virusdeeltjes oplopen via de sneeuwvlokken die op hun jas vallen of sneeuw die aan hun schoenen blijft plakken. ‘Ze denken dat de virusdeeltjes onbedoeld verspreid worden door mensen die niet weten dat ze besmettelijk zijn. Het gevolg is dat mensen met smetvrees nu niet naar buiten durven.’ Volgens Van Kooten hebben ruim 200.000 Nederlanders last van een dwangstoornis. Smetvrees is daar de bekendste variant van. Via de telefonische hulplijn biedt de stichting een luisterend oor en wordt gezocht naar passende geestelijke gezondsheidszorg.