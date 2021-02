Drukte bij de dierenambulance door vorst. ‘Meeste meldingen gaan over vogels die vastzitten in het ijs’

De strenge vorst van deze week brengt ook dieren in de problemen. De hulp van de dierenambulance wordt vaker ingeroepen, vooral voor verzwakte vogels. ‘Normaal krijgen we vijf meldingen per dag. Nu zijn het er al tien.’

Amersfoort

Het is nog maar net middag, maar de hulp van Ilona van der Enden van Stichting Dierenambulance Utrecht is al tien keer ingeroepen. Normaal krijgt ze ongeveer vier of vijf meldingen per dag maar nu is dat al dubbel zoveel. Dieren kunnen in de problemen door de stevige vorst van de afgelopen dagen en vooral vogels zoals spreeuwen, mussen, eenden en zwanen hebben het moeilijk. ‘De meeste meldingen gaan over vogels die vastzitten in het ijs. Soms zitten ze inderdaad vast, bijvoorbeeld aan een draad waar ze een tijdje op hebben gezeten, maar het is ook nogal eens vals alarm. Als vogels op het ijs zitten, trekken ze hun poten in en daarom lijkt het alsof ze zijn vastgevroren, maar vaak is dat niet zo.’

Carmen Silos, woordvoerder van de Dierenbescherming die zo’n twintig afdelingen van de dierenambulance door het hele land coördineert, merkt ook dat de dierenambulance vaker wordt gebeld nu het stevig vriest. En ook Silos hoort vooral over meldingen over verzwakte vogels. ‘Vooral voor een kleine vogel kost het heel veel energie om zich zich warm te houden. Nu er veel sneeuw ligt, kunnen ze bovendien moeilijk eten vinden.’

Of een vogel daadwerkelijk is vastgevroren, valt gemakkelijk te controleren, zegt Silos: ‘Probeer ze te lokken met voedsel of gooi even een steentje. Als de vogel anders gaat zitten of zichzelf los krijgt, weet je dat hij niet is vastgevroren.’

Tuinvogels kunnen tijdens de vorst wel wat hulp gebruiken, zegt Silos. ‘Je kunt ze bijvoeren met vetbollen of speciaal vogelvoer.’ Ook een bakje met vers water kan voor vogels heel nuttig zijn, zeker als de vorst aanhoudt en alle waterbronnen bevriezen. ‘Ververs het water regelmatig en plaats gaas over het drinkbakje zodat vogels er niet in gaan badderen en onderkoeld raken.’ Ook de brandweer en gemeente hebben een taak als het om dierenwelzijn gaat, zegt Silos. ‘Als er meer ijs op het water komt, moeten er wakken worden gemaakt zodat vogels nog kunnen eten en drinken.’



beeld afp

zorg voor andere dieren

Hoewel de dierenambulance het nu vooral druk heeft met vogels, vraagt de veiligheid van huisdieren nu ook extra aandacht, zegt Silos: ‘Niet alle baasjes weten wat hun huisdier nodig heeft met deze vorst. Heb je een konijn dat doorgaans buiten staat, haal het dan niet zomaar naar binnen. Het konijn kan ziek worden van het grote temperatuurverschil. Zet het hok uit de wind en bescherm het met een zeil. En geef het extra stro zodat het warm kan blijven en zorg dat het drinkwater niet bevriest.’ Op haar site heeft de Dierenbescherming tips verzameld waarmee huisdiereigenaren hun dieren kunnen beschermen tegen de gevolgen van de vorst. <

Wat kun je eenden het beste voeren?



Geef eenden geen brood, dit is ongezond, een dikmaker en veel te zout. Je kunt beter eenden- of watervogelgraan geven.



Meer #wintertips: https://t.co/Xj0d6fSpNK. pic.twitter.com/prC2zTCLaz — Dierenbescherming (@Dierbescherming) February 9, 2021

tips

Na het uitlaten van je hond kun je de poten reinigen zodat er geen pekel aan blijft zitten. Honden willen dat er soms aflikken en dit kan leiden tot een zoutvergiftiging. Ook kun je vooraf speciale vaseline kopen om de zooltjes te verharden. Zorg verder dat de hond geen sneeuw eet, dit kan maag- en darmklachten veroorzaken. Katten die graag buiten zijn, zoeken in de winter vaak een schuilplek. Controleer de schuur en klop altijd op de motorkap van de auto om te zien of ze daar schuilen. Dierenambulances komen regelmatig katten tegen die verstopt zaten onder de motorkap van een wegrijdende auto.