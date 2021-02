Nee, er komt toch echt geen Elfstedentocht

Leeuwarden

Volgens Wieling is er ondanks de strenge vorst niets aan de eerdere stellingname van het bestuur veranderd. ‘Gelet op de huidige coronasituatie is er nog geen ander standpunt dan dat we tot dusver hebben uitgedragen. Dat is het enige wat ik hierover kwijt wil', zegt Wieling. Het bestuur liet vorige maand nogmaals duidelijk weten dat het niet mogelijk is de Elfstedentocht onder de huidige coronamaatregelen te organiseren. In elk geval zolang er in Nederland sprake is van de 1,5-metermaatregel, kan de schaatsklassieker in Friesland niet worden gehouden. Op het moment dat de maatregelen worden versoepeld, wordt de situatie opnieuw bekeken. Als er dan voldoende ijs ligt én het is in relatie tot de coronamaatregelen mogelijk, dan kan het bestuur binnen 48 uur een Elfstedentocht organiseren. Het bestuur vindt het niet verantwoord om een mega-evenement te organiseren.