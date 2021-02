In verkiezingstijd komt Lelylijn weer op tafel

Leeuwarden

‘Stel dat de Lelylijn iedere keer dat deze beloofd werd, daadwerkelijk was aangelegd. Dan had Noord-Nederland nu een directe verbinding met heel Europa’, zei SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen maandag tijdens het verkiezingsdebat van het noorden.

De Lelylijn is de beoogde hogesnelheidslijn tussen Lelystad en Groningen, met tussenstations bij onder andere Emmeloord en Drachten. De hogesnelheidslijn heeft als doel om het noorden beter met de Randstad te verbinden, station Zwolle te ontlasten en de drukte op de snelwegen te verminderen, met name de A6 en A7. De Lelylijn vloeit voort uit de Zuiderzeelijn, waarvan het idee al in 1969 werd gelanceerd. Pas in 2007 is er definitief een streep doorheen gezet, waarna het in 20..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .